150° Anniversario Festa dei Gigli. Annullo filatelico a Brusciano (NA)

In occasione dell’evento ‘150° Anniversario Festa dei Gigli’, a Brusciano, domenica, 31 agosto, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale con la dicitura ‘150° Anniversario Festa dei Gigli – 875-150-2025 – 31.8.2025 – 80031 Brusciano (NA)’ richiesto dal Comitato Organizzatore Ente Festa.
Nello stesso giorno, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand allestito nella sede ex Municipio, in via Semmola Brusciano, 1 – 80031 Brusciano (NA).
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / U.P. Pomigliano d’Arco / Sportello filatelico Via Ercole Cantone, 87 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA).
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.