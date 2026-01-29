100 giorni al Giro d’Italia. Maschio Angioino per ‘Città in Rosa’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

È partito il conto alla rovescia. Mancano 100 giorni alla partenza del 109° Giro d’Italia, che prenderà il via l’8 maggio dalla Bulgaria.

Comincia a salire l’adrenalina tra i tifosi, monta l’entusiasmo tra i cittadini, turisti e appassionati. Per celebrare questo traguardo simbolico, le città che ospiteranno le 21 tappe della Corsa hanno aderito all’iniziativa ‘Città in Rosa’, illuminando i loro luoghi più iconici con il colore della maglia che ogni ciclista sogna di indossare almeno una volta nella vita.

Un suggestivo ‘abbraccio’ per unire territori, comunità e passioni lungo tutto il percorso del Giro: Napoli ha scelto di tingere simbolicamente di rosa il Maschio Angioino, emblema della città nel mondo.

Il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha affermato:

L’illuminazione del Maschio Angioino valorizza Parthenope e la sua area metropolitana come motori di sviluppo e bellezza agli occhi dei 200 Paesi che seguono il Giro.

Per il quinto anno consecutivo la Città Metropolitana di Napoli accoglie il Giro, un record nel ciclismo moderno ma soprattutto una straordinaria vetrina mondiale per i nostri territori, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

La sesta tappa, in programma il 14 maggio prossimo, sarà l’unica della regione Campania. Un percorso di 161 km che partirà dall’area archeologica di Paestum, si dirigerà verso Salerno per risalire poi in direzione dell’area metropolitana di Napoli.

Il Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, ha sottolineato:

Anche quest’anno il Giro attraverserà buona parte del nostro territorio. Il Giro è uno strumento straordinario per accendere i riflettori sul lavoro di rigenerazione urbana e sociale che stiamo portando avanti non solo a Napoli, ma in tutta l’area metropolitana.