10 aziende campane in partenza per fiera gioielleria in Emirati Arabi

Parteciperanno grazie ad Artex al Jewels of Emirates Show all’Expo Centre Sharjah dal 28 gennaio al 1° febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Saranno 10 le aziende che dalla Campania esporranno nel padiglione Italia, unico Paese ad essere rappresentato con un proprio spazio espositivo, alla settima edizione di Jewels of Emirates Show, la fiera dedicata al settore della gioielleria, oreficeria e orologeria che si terrà dal 28 gennaio al 1° febbraio all’Expo Centre Sharjah, nell’Emirato Arabo di Sharjah.

Il padiglione italiano sarà curato, come sempre, da Artex.

Le aziende campane che saranno presenti alla fiera arrivano dalle province di Napoli e Caserta: sono Auri Tempore Srl, Afragola, C&M Srl, Marcianise, Collaro Srls, Napoli, Generoso Gioielli 1970 Srl, Marcianise, Luise Gioielli Srl, Napoli, Nardelli Gioielli per Amore Srl, Napoli, Rovitaly Srl, Napoli, Salvatore Collaro, Marcianise, Tessitore Srl, Napoli, Threes International Srl, Capri.

Jewels of Emirates Show si è affermata come una fiera di grande successo: all’edizione 2025 hanno preso parte più di 150 espositori, in grande prevalenza dagli Emirati Arabi e dal Medio Oriente, suddivisi in un’area espositiva di 10.000 metri quadrati, e più di 9.000 visitatori tra cui compratori privati, buyer, VIP, diplomatici, giornalisti, social media influencer.

Sara Biagiotti della direzione di Artex afferma:

Grazie all’organizzazione di Artex e alla collaborazione ventennale con Expo Centre e Camera di Commercio di Sharjah, l’Italia sarà rappresentata a questa importante fiera del settore, che negli anni è cresciuta, non solo in termini di numero di aziende e di area espositiva, ma anche di qualità affermandosi come una delle più richieste del mercato. Proprio grazie alla fiducia di Expo Centre Sharjah sono stati concessi ulteriori spazi al padiglione italiano che come Luxury Zone si è ampliato del 25%.

Alla nuova edizione parteciperanno 33 aziende italiane che rappresentano il meglio della gioielleria e dell’oreficeria Made in Italy.

Biagiotti conclude: