1° maggio: lavoro, libertà e soglia dell’anima

C’è qualcosa di strano nel 1° maggio.

Una data che porta troppe etichette addosso, festa, memoria, corteo, bandiere, e che proprio per questo rischia di essere attraversata senza essere davvero vissuta.

Si celebra, si commemora, si discute. E, poi, passa, come passano tante giornate che avrebbero potuto dire qualcosa di importante e invece scivolano via nel rumore.

Eppure, se ci si ferma un momento, se si prova a guardare questa data con occhi un po’ più antichi, emerge qualcosa di diverso.

Qualcosa che non ha niente a che fare con i comizi, con i telegiornali, con le classifiche della disoccupazione. Qualcosa che parla a chi, su un certo tipo di cammino, sa che le date non sono mai soltanto date.

Prima che fosse una festa, era un fuoco…

Le radici del 1° maggio non nascono nelle fabbriche di Chicago, anche se lì, nell’estate del 1886, tra sangue e selciato, è successo qualcosa che vale la pena ricordare.

Le radici affondano molto più indietro, in una tradizione che i Celti chiamavano Beltane: la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, quando i fuochi si accendevano sulle colline, la terra si risvegliava con una forza nuova, e l’inverno smetteva finalmente di pesare sulle spalle.

Non era una celebrazione sentimentale della primavera. Era un rito di passaggio. Un momento in cui si riconosceva apertamente che qualcosa stava finendo e qualcosa stava cominciando, e che quella transizione non era gratuita, non arrivava da sola, ma chiedeva di essere onorata con consapevolezza e con intenzione.

Nel pensiero esoterico e massonico questa soglia notturna ha sempre avuto un peso simbolico preciso.

La Walpurgisnacht, come la chiamano le tradizioni germaniche, non è una notte da dormire sereni. È il territorio in cui le forme si dissolvono, in cui il vecchio ordine vacilla prima che il nuovo trovi la sua stabilità. Le forze del caos si fanno più visibili, le false certezze vacillano, le maschere cadono.

Chi attraversa questa notte con gli occhi aperti non ne esce uguale. E chi la dorme, perde qualcosa senza nemmeno accorgersene.

Il mattino del 1° maggio, in questo senso, non è semplicemente l’alba di un giorno di riposo. È la luce che segue una prova. Ed è una luce che chiede qualcosa.

Lavorare la pietra, lavorare se stessi. C’è una cosa che colpisce, nel linguaggio massonico: il lavoro non è mai solo metafora. O, meglio, è metafora, ma di qualcosa di estremamente concreto, di qualcosa che si fa ogni giorno, spesso senza accorgersene.

“Lavorare la pietra grezza” significa fare i conti con i propri angoli vivi. Con l’impazienza che taglia. Con il giudizio facile che ferisce senza volere. Con la tendenza a costruire in fretta invece di costruire bene, a cercare la forma prima ancora di capire il materiale.

È un lavoro che non si conclude mai davvero, non c’è un momento in cui si posa lo scalpello e si dice: finito. C’è solo il lavoro di oggi e, poi, quello di domani e quello dell’anno che viene.

Il 1° maggio, in questo senso, non chiede di celebrare il lavoro in astratto, con le fanfare e i discorsi, ma di farne un bilancio onesto, silenzioso, personale.

Che tipo di lavoro sto facendo? Non solo nel senso professionale. Che tipo di lavoro sto facendo su di me, sulla mia parola, sul modo in cui ascolto, sul modo in cui costruisco o distruggo con quello che dico e con quello che taccio?

Benjamin Franklin, che di lavoro su se stesso se ne intendeva, e non soltanto in senso figurato, diceva che ogni anno dovrebbe trovarci persone migliori. Non più produttive, non più efficienti, non più ricche. Migliori.

È una distinzione che vale la pena tenere a mente con attenzione, soprattutto in un’epoca che ha imparato a confondere, sistematicamente, le due cose, a misurare il valore di una persona dal volume di ciò che produce.

C’è un lavoro che libera e uno che consuma.

Nel corso dell’Ottocento, mentre il movimento operaio cominciava a chiedere le otto ore, e lo chiedeva con urgenza, con rabbia giusta, con il peso dei corpi stremati, c’era una domanda sottostante che non era soltanto sindacale.

Era filosofica, quasi spirituale: qual è il confine tra il lavoro che costruisce e quello che consuma? Tra il lavoro che rende liberi e quello che imprigiona?

Per la tradizione iniziatica quella domanda non è mai stata retorica. Il lavoro alienato, quello che riduce una persona a ingranaggio, che le nega ogni senso di ciò che fa, che la lascia svuotata senza capire perché, non è lavoro nel senso in cui la Massoneria usa quella parola. È servitù.

E la servitù, in qualunque forma si presenti, è incompatibile con un percorso autentico di libertà interiore.

Questo non significa che ogni lavoro debba essere nobile o entusiasmante, coronato da un senso alto di missione. Significa che anche nel lavoro più ordinario si può mantenere una postura interiore dignitosa, oppure perderla del tutto.

La differenza non sta nel tipo di lavoro. Sta nell’intenzione con cui lo si compie, nella consapevolezza che si porta, nel piccolo gesto quotidiano di non smettere di chiedersi perché si fa quello che si fa e a cosa serve farlo bene.

La giustizia, in questo quadro, non è solo una parola da pronunciare in assemblea. È il riconoscimento concreto che nessun lavoro, nessuno, dovrebbe ridursi a merce.

Che la dignità di chi lavora non è negoziabile. Che una comunità matura si misura anche da come tratta chi, ogni giorno, costruisce qualcosa con le mani, con la mente, con il tempo della propria vita.

C’è una frase latina che risuona in certi contesti rituali con una forza discreta, quasi sottovoce:

Lucis coelestis praesidio surgamus. Sorgiamo sotto la protezione della luce celeste.

Non è un augurio di buon mattino. Non è una formula vuota. È un impegno preciso: rialzarsi, dopo la prova della notte, con qualcosa di più chiaro di prima. Con qualcosa guadagnato, anche se nessuno lo sa vedere.

Il 1° maggio custodisce questa possibilità ogni anno, silenziosamente, per chi vuole raccoglierla. Non perché sia un giorno magico. Non perché le date abbiano poteri speciali.

Ma perché è un punto nel calendario in cui, se si vuole, ci si può fermare davvero, fare silenzio dentro, e chiedersi con onestà dove si è arrivati rispetto a dove si era partiti.

Il caos della notte, le incertezze, le paure, le domande senza risposta, tutto ciò che la Walpurgisnacht porta con sé nel linguaggio simbolico, finisce sempre. Non sparisce per magia, ma si assesta, si chiarisce, perde il potere di paralizzare.

E il mattino che segue chiede qualcosa di semplice e difficilissimo insieme: riprendere il lavoro.

Quello di costruire, quello di trasformare, quello di tenere la propria parola verso se stessi prima ancora che verso gli altri.

C’è un termine che torna, in questo contesto, con una certa insistenza: costruttori.

Non lavoratori, non operatori, non risorse, “costruttori”. La differenza non è solo semantica e non è innocente.

Il lavoratore produce. Il costruttore trasforma. E quella trasformazione, dei materiali, di se stessi, del mondo che si abita insieme agli altri, è il cuore di ciò che il 1° maggio può significare per chi percorre una strada iniziatica, per chi ha scelto di non accontentarsi della superficie delle cose.

Costruire richiede pazienza. Richiede di accettare che certi muri non si alzano in un giorno, che certe fondamenta hanno bisogno di tempo per solidificarsi, che la fretta è nemica della forma duratura.

Richiede anche di saper riconoscere quando qualcosa che abbiamo costruito non regge e avere l’onestà di rimetterci le mani, invece di difenderlo per paura di ammettere l’errore.

Non serve una cerimonia per rinnovare questo impegno. Non serve nemmeno un’occasione particolare. A volte basta una decisione silenziosa, presa di mattina presto, prima che il giorno si riempia di rumore e di urgenze: scegliere di lavorare bene, su qualcosa, su qualcuno, su se stessi, con quella cura tranquilla e tenace che è l’unica forma di costruzione che dura nel tempo.

Il 1° maggio torna ogni anno a offrire questa possibilità. Non a tutti, non in modo uguale. Ma a chi sa ascoltarlo, oltre il fragore delle piazze, oltre le retoriche consumate, oltre il calendario. Lì, nel silenzio prima dell’alba, c’è ancora qualcosa che vale la pena raccogliere.

Il caos della notte finisce sempre. Il mattino chiede sempre qualcosa.

La domanda, ogni volta, è soltanto una: siamo pronti a rispondere?