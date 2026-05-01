1° Maggio, Fico e Saggese: sicurezza sul lavoro priorità della Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta dell’azione di governo della Regione Campania.

Ogni infortunio grave, ogni malattia professionale, costituisce una sconfitta per l’intero sistema pubblico.

Ogni morte sul lavoro rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità regionale.

Per questo la Regione Campania intende assumere un ruolo ancora più forte e coordinato, all’interno del sistema istituzionale che cura la sicurezza sui luoghi di lavoro, agendo nella prevenzione, nella vigilanza, nella promozione della cultura della sicurezza e nel rafforzamento della tutela sanitaria dei lavoratori.

In quest’ottica abbiamo dato mandato alla Direzione Tutela della Salute di avviare un rafforzamento straordinario delle azioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da realizzarsi nell’ambito delle competenze regionali e nel pieno rispetto delle attribuzioni statali.

La Direzione dovrà emanare, in raccordo con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, una direttiva operativa per l’intensificazione dei controlli sui cantieri, con specifica attenzione all’edilizia, alla logistica, ai trasporti, agli appalti pubblici e privati ad alta intensità di manodopera e alle filiere dei subappalti.

Entro quindici giorni dovrà essere convocato il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l’adozione di un programma regionale straordinario per la sicurezza nei cantieri e per la definizione di modalità stabili di raccordo con Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, Vigili del Fuoco e Prefetture.

La Direzione dovrà verificare, altresì, lo stato di attuazione del Piano di vigilanza 2026 e rafforzare il monitoraggio degli infortuni gravi e mortali, delle malattie professionali e delle esposizioni ad agenti cancerogeni.

Sarà inoltre valutata, negli strumenti regionali di programmazione e finanziamento, l’introduzione di criteri premiali per le imprese che dimostrino elevati standard di sicurezza, modelli organizzativi efficaci e investimenti documentati in prevenzione e formazione.

Nell’ambito della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione Campania intende esercitare fino in fondo la propria funzione, con rigore istituzionale, collaborazione con tutte le istituzioni competenti, concretezza amministrativa e piena consapevolezza della responsabilità che le è affidata.

Un’attenzione al tema lavoro che va dalla sicurezza alla qualità dell’occupazione fino alla dignità salariale. In questo quadro si inserisce il primo provvedimento della Giunta regionale di introdurre criteri premiali nei bandi regionali per le aziende che applicano retribuzioni superiori ai 9 euro l’ora, promuovendo così il contrasto al lavoro povero.

La vita, la salute e la dignità di chi lavora sono valori non negoziabili. Lo ribadiamo oggi, Primo Maggio, giorno in cui si celebra la Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori e si onora il valore civile e sociale del lavoro, pilastro fondamentale della nostra Costituzione.