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نصائح

Di
Redazione Arabia Felix
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– ما هي نصائحك لشخص لديه موهبة ويريد أن يصبح مصمم جرافيك ؟

افضل نصيحة ممكن اقترحها و هي ايضا شيء معروف هو الممارسة واضيف عليها بعدم الاكتفاء بمرحلة واحدة من التطور، اطمح للأفصل و تحدى نفسك.

٦ -ما هي البرامج التي تستخدمها في اعمالك ؟

استخدم برنامج الفوتوشوب غالبا و أحيانا الإليستراتور في بعض الاعمال.

٧ – متى أول مرة صممت فيها ؟

اعتقد اول وقت صممت فيه هو في السن السادسة عشر و لكنني قد أكون مخطا.

٨ – كلمة أخيرة , نصيحة , توجهها للمصممين العرب لكي يرتقوا بمستواهم

كما ذكرت مسبقا، بالنسبة لي التطور شي ضروري و لا اكتفي بما لدي من موهبة بل أطمح واعمل جاهدا لكي اطور من اعمالي و احرص على تقديم عمل افضل من سابقه.

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Autore Redazione Arabia Felix

Arabia Felix raccoglie le notizie di rilievo e di carattere politico e istituzionale e di sicurezza provenienti dal mondo arabo e dal Medio Oriente in generale, partendo dal Marocco arrivando ai Paesi del Golfo, con particolare riferimento alla regione della penisola arabica, che una volta veniva chiamata dai romani Arabia Felix e che oggi, invece, è teatro di guerra. La fonte delle notizie sono i media locali in lingua araba per dire quello che i media italiani non dicono.

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