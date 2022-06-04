– ما هي نصائحك لشخص لديه موهبة ويريد أن يصبح مصمم جرافيك ؟
افضل نصيحة ممكن اقترحها و هي ايضا شيء معروف هو الممارسة واضيف عليها بعدم الاكتفاء بمرحلة واحدة من التطور، اطمح للأفصل و تحدى نفسك.
٦ -ما هي البرامج التي تستخدمها في اعمالك ؟
استخدم برنامج الفوتوشوب غالبا و أحيانا الإليستراتور في بعض الاعمال.
٧ – متى أول مرة صممت فيها ؟
اعتقد اول وقت صممت فيه هو في السن السادسة عشر و لكنني قد أكون مخطا.
٨ – كلمة أخيرة , نصيحة , توجهها للمصممين العرب لكي يرتقوا بمستواهم
كما ذكرت مسبقا، بالنسبة لي التطور شي ضروري و لا اكتفي بما لدي من موهبة بل أطمح واعمل جاهدا لكي اطور من اعمالي و احرص على تقديم عمل افضل من سابقه.
Autore Redazione Arabia Felix
Arabia Felix raccoglie le notizie di rilievo e di carattere politico e istituzionale e di sicurezza provenienti dal mondo arabo e dal Medio Oriente in generale, partendo dal Marocco arrivando ai Paesi del Golfo, con particolare riferimento alla regione della penisola arabica, che una volta veniva chiamata dai romani Arabia Felix e che oggi, invece, è teatro di guerra. La fonte delle notizie sono i media locali in lingua araba per dire quello che i media italiani non dicono.