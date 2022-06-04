– ما هي نصائحك لشخص لديه موهبة ويريد أن يصبح مصمم جرافيك ؟

افضل نصيحة ممكن اقترحها و هي ايضا شيء معروف هو الممارسة واضيف عليها بعدم الاكتفاء بمرحلة واحدة من التطور، اطمح للأفصل و تحدى نفسك.

٦ -ما هي البرامج التي تستخدمها في اعمالك ؟

استخدم برنامج الفوتوشوب غالبا و أحيانا الإليستراتور في بعض الاعمال.

٧ – متى أول مرة صممت فيها ؟

اعتقد اول وقت صممت فيه هو في السن السادسة عشر و لكنني قد أكون مخطا.

٨ – كلمة أخيرة , نصيحة , توجهها للمصممين العرب لكي يرتقوا بمستواهم

كما ذكرت مسبقا، بالنسبة لي التطور شي ضروري و لا اكتفي بما لدي من موهبة بل أطمح واعمل جاهدا لكي اطور من اعمالي و احرص على تقديم عمل افضل من سابقه.