مقابلة صحفية مع الحارس عبد الله الحاج صادق

عبد الله الحاج صادق: الحارس هو ابن الجزائر عبد الله الحاج صادق ، أحد أبرز المواهب الناشئة في كرة القدم ، اشتهر بأخلاقه الحميدة وثقته العالية ومستواه الجيد في الملعب ، حيث أصبح من المشجعين المحبوبين ولد صادق في 01 يونيو عام 2004 بولاية البليدة الجزائرية الحارس الشاب عبد الله الحاج صادق مثله الأعلى في حراسة المرمى الرايس مبولحي حارس مرمى المنتخب الجزائري. الاحتراف خارج الجزائر عبد الله الحاج صادق قال إنه يبحث عن الاحتراف خارج الجزائر في أحد الأندية العربية أو الأوروبية أو الآسيوية ، مشيرا إلى أن حارس مرمى النادي الأهلي المصري محمد الشناوي يعتبر أيضا مثاليا ، فهو كذلك. يعتبر من أفضل حراس المرمى في العالم. وأكد الحاج صادق أنه يبذل قصارى جهده في التدريبات ، للحفاظ على لياقته البدنية وأدائه ، واكتساب مهارات وخبرات جديدة من خلال المشاركة في المباريات. أكد عبدالله الحاج صادق سعيه الدؤوب في الأيام المقبلة لتمثيل فريق شباب بلاده محاربي الصحراء.