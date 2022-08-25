مفتي الجمهورية يزور قيادة حركة التحرير والبناء

قام سماحة مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي بزيارة إلى قيادة حركة التحرير والبناء، التقى خلالها بالقائد العام للحركة العقيد حسين الحمادي وبعددٍ من أعضاء القيادة العامة.

وقد نشر قائد حركة التحرير والبناء تغريدة على حسابه جاء فيها: “تشرّفنا اليوم بزيارة سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية، فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي وعدد من السادة الأمناء لقيادة حركة التحرير والبناء”، وأضاف قائد حركة التحرير والبناء في تغريدته قائلاً: “تناولنا فيها الواقع العام لثورتنا المباركة وسبل الإصلاح والنهوض، وبيّنا أهمية دور مؤسسة المجلس الإسلامي السوري في المناطق المحررة”.