مدرسة ون وورلد العالمية في الرياض تعين مديرًا مؤسسًا

يونيو 2022، الرياض، المملكة العربية السعودية – أوصاف الفارس

أعلنت مدرسة ون وورلد العالمية في الرياض (OWIS) عن تعيين السيدة/ شانون بايبس مديرًا مؤسسًا لمدرستهم الجديدة في الرياض، وكانت قد أعلنت مدرسة ون وورلد العالمية، إحدى مدارس مؤسسة المدارس العالمية السنغافورية العريقة، في وقتٍ سابق عن افتتاح مدرستهم في الرياض تحت رعاية الهيئة الملكية للرياض، ومن المقرر أن يبدأ العمل في مدرسة ون وورلد في سبتمبر 2022 وسوف تمنح المدرسة شهادة البكالوريا الدولية وبرنامج السنوات الابتدائية جنبًا إلى جنب مع المنهج الأمريكي.

جاء تعيين السيدة/ شانون بايبس مديرة مؤسسة للمدرسة لما تتمتع به من خبرة في المجال التربوي تصل إلى خمسة عشر عامًا تقريبًا. بدأت شانون مسيرتها المهنية كمدرسة لغة إنجليزية وتدرجت في وظيفتها إلى أن شغلت عددًا من الأدوار القيادية في العديد من المدارس المرموقة في كوريا الجنوبية والصين والإمارات العربية المتحدة؛ وتتمتع ببصيرة ثاقبة وتؤمن بقوة العلم وتُعرف بأنها معلمةً استثنائية وخاصة.

وصرّحت شانون بايبس، مديرة مدرسة ون وورلد العالمية في الرياض: “تضم مدرسة ون وورلد (OWIS) إطارًا تربويًّا فريدًا يعمل كقوة دافعة دائمة وراء التطور الشامل للطلاب. أنني متحمسة كثيرًا للانضمام إلى إدارة هذه المدرسة المستقبلية والمشاركة في نموها والتعلم منها، ولا أخفي إعجابي الشديد بالفلسفة التربوية القائمة على الأسئلة التي تتبعها المدرسة ومتحمسة كثيرًا لبدء رحلة عملي معهم.”

إن شانون معلمة متمرسة لديها خبرة 14 عامًا وهي شغوفة بالتعليم المستقبلي والشامل وهذا يتوافق تمامًا مع قيم مدرسة ون وورلد. تحرص شانون في أولوياتها على التعليم القائم على القيم مما يجعلها مناسبة كثيرًا لمدرسة ون وورلد التي تركز في المقام الأول إلى تأسيس وتخريج مواطنين عالميين محترمين يتمتعون بالذكاء العاطفي. علاوةً على ذلك، تأتي مدرسة ون وورلد في مقدمة المنشآت التي تعمل على توفير بيئة تعليمية شاملة ومتنوعة حقًا تمكّن الطلاب من التعرف على أنفسهم بآمان وتبني القدوة التي يريدون أن يصبحوا عليها. يأتي تعلم العلوم المستقبلية القائمة على التكنولوجيا في طليعة الأعمال الجوهرية للمدرسة التي تركز على تزويد الطالب بإطار فريد عن المنصات الرقمية. وتطلعًا إلى المستقبل، تستهدف المدرسة استخدام التكنولوجيا لتوفير تجربة تعلم ديناميكية قائمة على مشاركة الطلاب.