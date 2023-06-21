مادونا هاني: الجمهور العربي يتطلع إلى المحتوى الهادف وهذا سر تألقي

قالت صانعة المحتوى مادونا هاني، إن الجمهور العربي من متابعي منصات السوشيال ميديا المختلفة يتطلع إلى محتوى هادف يقدم معلومة مفيدة، وليس كما يثار أن الجمهور العربي يتطلع فقط إلى المحتوى الترفيهي.

وأضافت أنها من خلال المحتوى الذي تقدمه على قناة mtr_expert، نجحت في جذب شريحة كبيرة من المتابعين المهتمين بالمعلومات الاقتصادية العامة والمتخصصة والتي يتم سردها بشكل مبسط يستطيع أي متابع فهمه والاستفادة منه.

وأوضحت أن هناك بعض الخصائص المطلوبة في اي محتوى حتى يمكن القول عليه أنه هادف، منها ألا يكون مقصورا على فئة معينة، وأن يتسم بالعمومية أي أن المعلومات التي يحتويها عامة يمكن لأي شخص فهمها، وأن يكون مبسطا.

ولفت إلى أن الأصعب في عالم صناعة المحتوى هو اختيار المحتوى نفسه، فمع وجود الملايين من الفيديوهات والكتابات المختلفة، فهناك محتوى واحد فقط يحقق ملايين المشاهدات والقراءات خلال ساعات قليلة وهو ما تعتبره تحدي بالنسبة لها وتعمل في سبيل تحقيق ذلك كل جهدها.

أشارت إلى أنها حريصة على القراءة، ومتابعة ودراسة كل ما هو جديد في عالم السوشيال ميديا، منوهة بأنها كانت متحفزة في بداية عملها في صناعة المحتوى، ولكن فريق عمل قناة تيك توك mtr_expert الذي تستعين به ساعدها كثيرا في تخطي تلك العقبة، وهذا سر تألقها.