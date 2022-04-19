ليلة سحور لتكريم الملهمين من ذوي الإعاقة الحركية

أوصاف الفارسفي ليلة من الليالي الرمضانية المميزة كرمت جمعية حياتنا ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الملهمين من ذوي الإعاقة الحركية ضمن ليالي مبادرة (تكريم الملهمين من ذوي الإعاقة) التي أطلقتها الجمعية بالشراكة مع أمانة جدة و استضافتهم بفندق جدة ماريوت طريق المدينة في أول ليالي التكريم لذوي الإعاقة الحركية .

والذي شهد اجتماع المكرمين على مائدة السحور.

حيث تم تكريم الملهمين

الدكتور ذيب الحارثي و الكابتن سفر الحقباني و المبدع عبدالرحمن يازجي و محمد الشهري والرسامين راكان كردي وآثار سيت و ابتسام باجابر ومصاب الحرب علي العيناوي والممثل اسماعيل ربيعي.

هذا وعبرت المصممة.لينا حجار رئيسة مجلس إدارة جمعية حياتنا ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقةعن مدى سعادتها بنجاح هذا اليوم و ان الجمعية تهدف الى نشر قيمة المبدعين و تسليط الضوء على انجازاتهم في المجتمع السعودي ، لاتاحة الفرصة لنشر ابداعاتهم في مجالات متعددة لبناء الأجيال الواعدة من الأشخاص ذوي الإعاقة مما يعزز الانتماء والولاء في قلوب الشباب والشابات نحو الوطن..

لن تقف عند هذا الحد بل ستشمل اعاقات أخرى في الأيام القادمة.

ومن جانبه عبر المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ فهد الزويهري عن سعادته في هذه الليلة بتكريم الملهمين من ذوي الاعاقة الحركية وشدد على أن مثل هذه اللقاءات الرمضانية فرصة طيبة للقاء المعاقين مع بعضهم وتسليط الضوء على نجاحاتهم لافتا في الوقت ذاته أن المبادرة جاءت لتسلط الضوء على الملهمين من جميع الاعاقات والبداية اليوم بالإعاقة الحركية