في زيارة هي الثانية الدكتورة أسماء المخلافي تزور أباً فقد أسرته بزلزال تركيا

تركيا : خاص
زار مساعد الملحق الصحي بالسفارة اليمنية بتركيا الدكتورة أسماء حمود المخلافي الدكتور محمد الرعوي الذي فقد أسرته بالكامل جراء زلزال تركيا .
وفي الزيارة عبرت الدكتورة أسماء عن بالغ الحزن والمواسأة للدكتور الرعوي جراء هذا المصاب الجلل داعية الله أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ويصبره على فراقهم الموجع .
تأتي زيارة مساعد الملحق الصحي المخلافي في إطار مساندة و دعم الأسر المتضررة من الزلزال في ظل هذا الظرف الإستثنائي .
وكانت الدكتورة أسماء قد التقت في زيارة سابقة بخولة الحرازي ومحمد الأصبحي وعائلته وزوجة الشهيد برهان العليمي الذي وافته المنية الجمعة العاشر من فبراير إثر الزلزال جنوب تركيا.
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