فندق راديسون مطار الرياض يحتفل بشهر رمضان المبارك للمرة الأولى ويتيح الفرصة للضيوف بقضاء أمسية مميزة

احتفل فندق راديسون مطار الرياض بقدوم شهر رمضان المبارك بمشاركة نخبة من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي استمتعوا بقضاء أمسية رمضانية مميزة والتعرف على مرافق الفندق المميزة.

قال كريستوفر بايك ، المدير العام لفندق راديسون ، مطار الرياض: “نتطلع أنا وفريق الفندق بأكمله للاحتفال بأول شهر رمضان مع ضيوفنا في الوقت الذي نواصل فيه ابتكار تجارب لا تُنسى وتقديم خدمة مميزة بمفهوم “نعم أستطيع” الشهيرة من راديسون!”

واستقبل مطعم Lune الضيوف ليقدم لهم تشكيلة واسعة من الأطباق اللذيذة واطلالة خلابة على بركة السباحة المصممة بطريقة مميزة وتنوعت الجلسات بين داخل المطعم وخارجه ضمن شرفة العريشة التي توفر إطلالات بانورامية على المسبح.

ويفتح المطعم ابوابه طوال شهر رمضان أوقات الإفطار والسحور للضيوف ليقدم لهم الخيارات المتعددة من المأكولات والمشروبات والحلويات

يحتضن فندق راديسون مطار الرياض 471 غرفةً بما فيها أجنحة دوبلكس وفلل مؤلّفة من ثلاث غرف نوم وغرف عائلية متصلة مع باقة واسعة من المرافق مثل آلات تحضير القهوة ودشّات غزيرة المياه، بما يضمن للضيوف إقامةً لا تُنسى. كما تم تجهيز الفلل العائلية بمسبح خاص ومنطقة معيشة منفصلة ومنطقة لتناول الطعام مع مطبخ مجهّز بالكامل وغسالة، وهي ممتدة على ثلاثة طوابق مما يجعلها مثالية لكل من ينشد الإقامة لفترة طويلة أو يبحث ببساطة عن مساحة إضافية.

يقع فندق راديسون مطار الرياض على بُعد 25 دقيقة فقط عن وسط المدينة وخمس كيلومترات عن مطار الملك خالد الدولي، ويوفّر سهولة الوصول إلى معالم المدينة الرئيسية مثل واجهة الرياض (وجهة التسوق والترفيه والمطاعم الأكثر تميزاً في الرياض) وبوابة الأعمال. علاوةً على ذلك، يزوّد فندق راديسون مطار الرياض ضيوفه بثلاثة أحواض سباحة في الهواء الطلق، وحوضَي سباحة داخليّين، ومركزا للياقة البدنية منفصل للسيدات والرجال، بالإضافة إلى سبا.

كما يقدّم الفندق خيارَي طعام يتيحان للضيوف الاستمتاع بأطباق عالمية وعربية على حدٍ سواء. ابدأ يومك بطاقة ونشاط مع فطور “سوبر بريكفست” على ترّاس مطعم لون، واستمتع طوال اليوم بأطباقٍ تدغدغ براعم الذوق يمكنك اختيارها من القائمة الانتقائية الواسعة على وجبتَي الغداء والعشاء. أمّا مقهى القصبة الكائن على الطابق الأرضي فيضع في متناول زوّاره تشكيلةً من الأطباق العالمية الخفيفة، بالإضافة إلى الشيشة على الترّاس المزوّد بسقيفة..”

كذلك، يشتمل الفندق على 11 قاعة اجتماعات مجهّزة بأحدث المعدات التكنولوجية، مع قاعة مؤتمرات قيد الإنشاء ممتدّة على أكثر من 1800 متر مربّع، مما يجعله موقعاً مثالياً لاستضافة مختلف الفعاليات، بما فيها المناسبات التي تضمّ مجموعات كبيرة وحفلات الزفاف.

تتصدّر عافية وصحة ضيوفنا وأعضاء فريق عملنا سلّم أولوياتنا، لذا يُطبّق فندق راديسون مطار الرياض بروتوكول فنادق راديسون للسلامة. وهو برنامج يُعنى بإجراءات النظافة والتعقيم الصارمة وقد تمّ تطويره بالتعاون مع شركة “إس جي إس” العالمية الرائدة فى مجال الفحص والتحقق والاختبار ومنح الشهادات، بهدف ضمان سلامة وراحة بال الضيوف منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم. يشكّل بروتوكول فنادق راديسون للسلامة جزءاً لا يتجزأ من برنامج السلامة والأمن الخاص بمجموعة فنادق راديسون، وذلك تأكيداً على اهتمامنا بضيوفنا وبأعضاء فريقنا.