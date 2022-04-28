عون لـ 218: موعد إعادة التصدير ما يزال قيد التفاوض مع المغلقين

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة محمد عون، في تصريح خاص لقناة “218”، الأربعاء، إنه لا يوجد موعد لإعادة تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي، وإن فتح الموانئ المغلقة مرهونٌ بنتائج الحوار مع المحتجين ومُغلقي الموانئ.

وأشار عون، في حديثه لـ “218”، إلى مستويات الإنتاج الحالية التي قدرها بنحو 600 ألف برميل يوميًا مقابل 1.2 مليون برميل يوميًا قبل إغلاق بعض موانئ التصدير وحقل الشرارة وحقول أخرى مرتبطة بمينائيْ البريقة والزويتينة النفطيين.

وكانت وزارة النفط والغاز قالت، في بيان سابق، إنها شكّلت لجنة اعتبرتها في حالة انعقاد دائم لمتابعة ملف الإغلاقات ووضع حلول تكفل حقوق جميع الأطراف والتواصل مع المحتجين.