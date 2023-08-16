عاجل : إشهار المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية وإعلان أسماء القيادة العليا.

أعلنت مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات اليمنية في ختام المؤتمر التشاوري الذي عقد في 23/07/2023م عن إشهار “المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية” واعتباره ممثلاً شرعياً لها بهدف تطوير أداءها وتنسيق جهودها بما يخدم معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب .

وفي البيان الذي تلاه نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الدكتور عبدالحميد عامر، أعلن عن اتفاق المشاركين في المؤتمر على توحيد جميع مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات اليمنية ، ضمن كيان واحد اسمه “المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية” .

وأضاف عامر في بيان الاشهار أن المجلس الأعلى يتكون من ممثلي الأقاليم وممثلي مجالس المقاومة في المحافظات بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية ، وأنه سيستكمل تشكيل هيئاته ولجانه التنفيذية والمكاتب المتخصصة في أول اجتماعاته المقرره خلال شهر من تاريخ الإشهار.

وفي المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن أسماء القيادة العليا للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية التي تم الاتفاق والمصادقة عليها على النحو التالي :

الشيخ/ حمود سعيد المخـــــــــــــــــــــــلافي رئيسا.

الدكتور/ عبد الحميد محمد عامر نائب الرئيس لشؤون المحافظات والمقاومة.

الشيخ/ محمد أحمد ورق نائب الرئيس للشؤون الانسانية والحقوق.

الشيخ/ عبد الرقيب الصبيحي نائب الرئيس لشؤون الاعلام .

الأستاذ/ رمزي محروس نائب الرئيس للشؤون الخدمات والموارد.

الشيخ/ شوقي محمد السنحاني نائب الرئيس للشؤون السياسية والعلاقات.

وورد في بيان الاشهار قراءة لوثيقة البرنامج السياسي والمبادئ والالتزامات التي حددت أبرز أهداف وسياسات المجلس .

الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يعد خطوة متقدمة في سياق سعي المقاومة الشعبية إلى أداء دور أكبر في المرحلة القادمة باعتبارها طرفاً أصيلاً في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب .

مرفق بيان الإشهار وأسماء القيادة العليا و أعضاء المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ولجنة المستشارين .