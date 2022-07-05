عائلة عبدالله أمحمد السنوسي تطالب بالإفراج عنه

نحن عائلة السيد ” عبدالله أمحمد السنوسي ” نطالب بالإفراج عنه لتلقيه العلاج داخل او خارج ليبيا استناداً للمادة 44 من قانون رقم 5 لسنة 1373 بشأن مؤسسات الاصلاح والتأهيل في فقرته الثانية نصت علي الإفراج عن النزيل المصاب بمرض يهدد حياته بالخطر وهو واقع الحال الذي يمر به والدنا الان .

نوجز لكم وضعه الصحي كالاتي :

-تعرض لجلطة قلبية وتم التدخل بعمل عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامتين

– لديه سرطان بالكبد تم استئصاله سابقا بعد اجراء العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والان من خلال الفحوصات اصبح نشط مره اخرى.

– يعاني من ورم بالبروستاتا تم تشخيصه اثناء احتجازه حجم البروستاتا( 55 سم ) .

– يعاني من غضاريف بالرقبه

‏ (C3-C4 / C4-C5 /C5-C6 )

وغضروفين بالعمود الفقري (L3-L4 / L4-L5)

وغضروف في السفليه (L5-S1)

– يعاني من اثر عنف بأعلى الرأس مما تسبب له بدوخه وعدم التوازن في بعض الاحيان وكسور بأضلع القفص الصدري في الجهه اليمنى (5-6-7) مما تسبب له الألم اثناء التنفس اثر عنف.

– يعاني من مشكله بعينه اليسرى تسببت له باحمرار بالعين وعدم القدره علي الرؤيه بها .

– يعاني من سرطان في الغدد اللمفاويه مما قد يسبب له نقص في مناعة الجسم .

وبعد تقديم عدة شكاوى الي النائب العام ووزيرة العدل تم تشكيل ثلاث لجان طبيه تتبع وزارة العدل للكشف علي والدنا “عبدالله أمحمد السنوسي”

وقرروا بالأجماع علي ان وضعه الصحي سئ للغايه وقابل للتدهور وقد يهدد حياته بالخطر او العجز الكلي في حالة عدم توفير الرعاية الصحيه وتقديم العلاج .

وقد قدمنا عدة شكاوى الي الامم المتحدة ورئيس الحكومة ووزير الوزراء ولكل منظمات الحقوقية والانسانية المحليه والدولية ولكن دون اي جدو .

عليه نلتمس من المسؤولين الدوليين والمحليين

الرأفه والاهتمام بوضعه الصحي والنظر بجدية فيما يترتب عليه من حيث تدهور حالته الصحيه الذي قد يتسبب في فقده حياته لقدر الله… ليتحملوا كامل المسؤوليه امام الله وامامنا

للعلم ان كل ما ورد في طلبنا هذا من امراض

ومشاكل يعاني منها مثبت لدينا بالتقارير الطبية الموجودة لدي الجهات المختصة في وزارة العدل يمكنكم الاطلاع عليها لتأكد.

نرجوا من “محبي والدي ” من الشعب الليبي دعمنا لتوصيل صوتنا للعالم ولكي نبين مدى شعبية وحب وتقدير الاسير المناضل عبدالله السنوسي لدى الجميع وانه والد كل الليبييون ويستحق الوقوف بجانبه في هذا الوقت العصيب لطالما وقف ولازال يقف مع كل ليبي حتى وهو داخل سجنه

ولكم جزيل الشكر …

الاسم: د.ساره عبدالله السنوسي