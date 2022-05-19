ظفار: حفل استقبال الدفعة 13 من الجرحى اليمنيين والقائمون على المركز العربي يشيدون بمواقف السلطنة الإنسانية

استقبلت محافظة ظفار بسلطنة عمان خمسين جريحاً يمنياً بغرض العلاج والرعاية الطبية في المركز العربي للأطراف الصناعية بصلالة .

وكانت قد وصلت الدفعة الثالثة عشر من الجرحى مبتوري الأطراف المتضررين من الحرب في اليمن إلى المركز العربي لتلقي التدريب والتأهيل الحركي.

وعبر مؤسس المركز العربي الشيخ حمود سعيد المخلافي عن شكره لسلطنة عمان حكومة وشعباً ولجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على كل الجهود الإنسانية التي تبذلها السلطنة تجاه اليمن واليمنيين في ظروف الحرب .

وأشاد المخلافي بدور السلطنة الإنساني بفتح المنافذ واحتضان الجرحى والمسافرين اليمنيين منذ بداية الحرب ولازالت .

وأضاف أن سلطنة عمان كانت نعم العون والمساند خطوة بخطوة منذ تأسيس المركز العربي بل وماقبل ذلك ، في موقف إنساني أخوي يستحق التقدير أدخل الفرحة لقلوب الكثير من الأسر في اليمن .

وثمن الجرحى في كلمتهم الجهود الخيرية للأشقاء في السلطنة و للمركز العربي للأطراف الصناعية الذي أعاد للجرحى الأمل والابتسامة وطبب الجراحات وساعد في دمج مئات من مبتوري الأطراف في المجتمع .

ويذكر أن المركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان المشروع الخيري الإنساني استقبل خلال الفترة السابقة 800 من جرحى الحرب في اليمن وتلقوا الرعاية الطبية والتأهيل الحركي بمواصفات عالمية .