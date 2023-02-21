شركة «EO Charging» تحصل على استثمارات رأسمالية بقيمة80 مليون دولار من شركتي «Vortex Energy» و«ZoukCapital» لتعزيز مكانتها الرائدة في مجال شحن أساطيلالمركبات الكهربائية

● تأتي هذه الشراكة بهدف دعم نمو شركة «EO Charging» ورؤيتها الطموحة من أجل أن تصبح الشركة الرائدة عالميًا في مجال شحنأساطيل المركبات الكهربائية

● تقدم شركة «EO Charging» خدماتها لمجموعة من كبرى الشركات العالمية مثل «Amazon» و«DHL» و«Go-Ahead» و«Tesco»و تحتل المرتبة الـ 45 في قائمة «فايننشال تايمز» لأسرع الشركاتالأوروبية نموًا خلال عام 2022

أبو ظبي، لندن: 21 فبراير 2023

أعلنت «EO Charging»، وهي الشركة البريطانية الرائدة في مجال شحن حلول أساطيل المركبات الكهربائية، عن حصولها على استثمارات رأسماليةبقيمة 80 مليون دولار من كلٍ من شركة «Vortex Energy»، شركة استثمار رائدة في مجال تحول الطاقة ، وشركة «Zouk Capital»، للاستثمار المباشر ومدير صندوق البنية الأساسية، بهدف تسريع خطط النمو واستراتيجية التوسع على الساحة العالمية لشركة «EO Charging». كما يعزز هذا الاستثمار من قبل الشركتين المكانة العالمية الرائدة لشركة «EO Charging» في مجال شحن أساطيل المركبات الكهربائية، وذلك في ظل تسارع وتيرة نمو وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وقد تأسست شركة «EO Charging» في عام 2014 على يد رائد الأعمال تشارلي جاردين، وتركز أنشطتها على تقديم حلول الشحن الذكية لأساطيل المركبات الكهربائية ويشمل ذلك السيارات والشاحنات وحافلات النقل، وغيرها. وتنفرد الشركة بتقديم باقة من الحلول الشاملة للعملاء لتساعدهم على تسريع وتيرة التحول والتوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائيةبغض النظر عن حجم أسطولهم، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات اللازمة لعملية تحويل السيارات للعمل بالطاقة الكهربائية، وتوفير مختلف أجهزة التيار المتردد والتيار المستمر ومحطات الشحن، وبرامج إدارة الحوسبة السحابية الخاصة بأنشطة التخزين، وتوصيلات الشبكات، وخدماتالتشغيل والصيانة على مدار الساعة طوال العام.

وتخطط الشركة البريطانية لتوسيع نطاق أعمالها في مجال حلول شحن أساطيل المركبات في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا فضلًا عن ترسيخ مكانتها الرائدة في سوق المملكة المتحدة سريع النمو.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، أعرب تشارلي جاردين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «EO Charging»، عن سعادته بالتعاون مع شركة «Vortex Energy» الشريك الاستراتيجي الجديد لدعم مسيرة نمو الشركة، وكذلك «Zouk Capital» باعتبارها شريك موثوق به ذو علاقة ممتدة. وأكد جاردين أن هذه الشراكة تجمع بين مختلف ركائز النجاح،المتمثلة في المعرفة التي يحظى بها الشركاء بالإضافة إلى الخبرة العالمية والقدرة التمويلية، وبذلك تضمن الشركة تسريع وتيرة نموها وزيادة انتشارهاالجغرافي فضلًا عن تقديم حلول ابتكارية متكاملة لعملائها في المملكة المتحدة وأوروبا وكذلك في الأسواق سريعة النمو مثل أمريكا الشمالية.

وفي عام 2022، أطلقت «EO Charging» أحدث إصداراتها من أجهزة الشحن وهما «EO Genius 2» و«EO Mini Pro 3». كما أعلنت الشركة مؤخرًا عن إطلاق منصة MOBILITe المتخصصة في تقديم الخدمات والحلول التمويلية. وتستهدف تلك المنصة تسريع وتيرة الاعتماد على وسائلالنقل الكهربائية من خلال تقديم الخدمات والحلول مقابل سعر ثابت، وهو مايضمن للعملاء عدم اللجوء إلى استثمارات رأسمالية مقدمًا وبالتالي تعزيز قدرة الشركة على ترشيد المصروفات.

وأضاف جاردين أن التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الجيل الحالي، مشيرًا إلى أن الشركات في مختلف أنحاء العالم تواجه ضغوطًا للتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تتطلب المزيد من الحلول الابتكارية والموردين الموثوقين. وأكد جاردين أن شركة «EO Charging» قد نجحت في تعزيز مكانتها الرائدة في هذا السوق الناشئ، وأنها تمتلك الآن القدرات التمويلية والخدمات اللازمة لتطوير قدرتها على الساحة العالمية لاسيما وأن السوق يشهد نموًا متزايدًا خلال الفترة الحالية. وأكد على ثقته في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نجاحات جديدة في عام 2023 وعلى مدار السنوات المقبلة.

وتعد «Vortex Energy» شركة استثمار رائدة في مجال تحول الطاقة، وقد أطلقت صندوق التمويل التابع لها «Vortex Energy IV» في عام 2021 من أجل خدمة كل القطاعات التي تستهدف الانتقال إلى الطاقة المتجددة ويشمل ذلك أنشطة توليد وتخزين الطاقة وأجهزة ومحطات شحن المركبات الكهربائية، فضلًا عن الخدمات الأخرى التي تتطلب حلول الطاقة في الأسواق العالمية. وقد نجحت الشركة خلال علم 2021 في ضخ 300 مليون يورو في استثمارات بشركة «Ignis» بغرض تمويل خطط النمو الخاصة بها والتي تستهدف دعم عملية التحول الشاملة إلى محطات للطاقة المتجددة المستقلة المتكاملة في إسبانيا وغيرها من البلدان.

ومن جانبه، أشاد كريم موسى، الرئيس التنفيذي لشركة «Vortex Energy»، بالدور الرائع والكبير الذي يلعبه قطاع شحن المركبات الكهربائية على مستوى الصناعة التحويلية، مؤكدًا على ضرورة ضخ استثمارات ضخمة في البنية الأساسية في ذلك القطاع من أجل المضي قدمًا نحو عالم خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وأعرب موسى عن سعادته بالتعاون مع شركة «EO Charging» الرائدة في مجال حلول شحن أساطيل المركبات الكهربائية في أوروبا، وأكد على التزام الشركة بدعم خطط النمو التي تستهدفها «EO Charging» وذلك بالتعاون مع شركة «Zouk Capital» التي تتمتع بسجل حافل من الإنجازات.

وجدير بالذكر أن شركة «Zouk Capital»،أحد المستثمرين الرائدين في المملكة المتحدة في مجال شحن المركبات الكهربائية، نجحت في قيادة جولة التمويل الأخيرة، وذلك على خلفية التعاون الممتد مع شركة «EO Charging» منذ عام 2018. وتتمتع «Zouk Capital» بخبرة واسعة في مجال الاستثمار وتعزيز البنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية، كما تدير صندوق الاستثمارات في البنية الأساسية التابع لوزارة الخزانة البريطانية والذي تبلغ قيمته 420 مليون جنيه إسترليني.

ومن ناحية أخرى، أعرب كولين كامبل الشريك في «Zouk Capital»،عن سعادته بمواصلة دعم شركة «EO Charging» والتعاون مع شركة «Vortex Energy»، وذلك من أجل تعزيز المكانة الرائدة لشركة «EO Charging» وتطوير باقة خدماتها الخاصة بشحن أساطيل المركبات الكهربائية. وأكد كامبل على أن شركة «EO Charging» أمامها مستقبل مشرق وأنها قادرة على اغتنام فرص النمو الكبيرة لاسيما وأنها تمكنت منمواصلة هيمنتها على قطاع شحن أسطول السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تمكنت «EO Charging» من تحقيق نمو كبير وبلغ عدد أجهزة الشحن التي تم توزيعها على الشركات والعملاءفي جميع أنحاء العالم أكثر من 80 ألف جهاز، بما في ذلك «Amazon» و«Uber» و«DHL» و«Tesco». وفي عام 2022، حلّت الشركة بالمرتبة الـ 45 في قائمة «فايننشال تايمز» لأسرع الشركات الأوروبية نموًا للعام الثاني على التوالي.

قامت شركة «Evercore» بدور مستشار الاندماج والاستحواذ وشركة«Birketts» بدور المستشار القانوني لشركة «EO Charging». وقامتشركة «Improved Corporate Finance» بدور مستشار الاندماج والاستحواذ وشركة «White & Case» بدور المستشار القانوني وقامت شركة «PwC» بدور المدقق المالي والضريبي لشركة «Vortex Energy». وقامت شركة «Fladgate» بدور المستشار القانوني لشركة «Zouk Capital».

– نهاية البيان –

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كارلوتا ساكستون: +44 7949 176 400

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