​​سماح حسنين… انطلاق مهرجان جولدن كوين 14 يوليو القادم فى مصر

كتب – عبدالحميد صالح

أعلنت رئيس المهرجان سماح حسنين، جزء من تفاصيل مهرجان جولدن كوين بدورته الثانية، وذلك برعاية نقيب الصاغة المصرية جورج مشيل ومجموعة من شركات الذهب

وقالت “سماح حسنين”، في تصريحات صحفية: مهرجان جولد كوين عن التجميل الذي ينطلق يوم 14يوليو في مدينة السويس، والجيد السيزون الثانى شهادة من البورد الامريكى لكل من سيشارك بالمهرجان وجائزة سبيكة ذهب.

يذكر أن مهرجان جولدن كوين حقق نجاحات كثيرة بدورته الأولي، وسط أجواء جميلة من الاحتفال،والتكريمات، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، و مشاهير المجتمع فحضره عدد كبير من الصحفيين،والإعلاميين والفنانين والمطربين،والممثلين بالإضافة إلى خبراء التجميل،و خبراء التغذية ،وخبراء الذهب، والحلي،والمجوهرات.