سامسونج تعرض ثورة SmartThings وتقدم تجارب جديدة للأجهزة في مؤتمرها السنوي للمطورين

المنصتان SmartThings و Bixby الآمنتان والمدمجتان ذاتياً من سامسونج تخلقان تجارب منزلية ذكية آمنة وبسيطة ومريحة للأسر التي تستخدم العديد من الأجهزة

دشنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة مؤتمرها السنوي للمطورين اليوم في سان فرانسيسكو، حيث جمعت المطورين والمبدعين والمصممين تحت سقف واحد لاستكشاف تجارب سلسة ومتصلة مدعومة من سامسونج.

وخلال الحدث، كشفت الشركة عن المزيد من جوانب التزامها إزاء تطور تجارب مبسطة للعملاء تسهم في إحداث تغيير جذري، بما في ذلك رؤيتها المحدثة لمنصة SmartThings التي تتطور من منصة اتصال إلى عامل تمكين للاستمتاع بأنماط حياة أذكى. وبدءاً من التكامل الأعمق مع Bixby إلى الاتصال السلس بالأجهزة المتوافقة مع Matter، تعمل SmartThings على التوصل إلى عالم أثرى وأكثر وانفتاحاً، بما يمكّن جميع المستخدمين من تبسيط اتصالاتهم وحياتهم اليومية.

وقال جونغ هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات: “إننا في سامسونج نواصل الابتكار في أجهزتنا ومنصاتنا وخدماتنا باستمرار، لتكون أبسط وملائمة أكثر لاحتياجات المستهلكين. وأعرب عن فخري واعتزازي بمشاركة الجيل التالي من هذه الابتكارات، مثل SmartThings، كباردة مهمة لتعزيز تعاوننا مع الشركاء والمطورين. وبما أن التقنيات أصبحت أكثر تعقيداً، سنبحث دائماً عن الطرق الكفيلة بجعل الحياة أسهل وأكثر اتصالاً ومرونة، حتى يتمكن المستهلكون من التركيز على الأمور الأهم في حياتهم”.

ربط المنصات والأجهزة بتقنية Calm

استوحيت رؤية سامسونج للاتصال السلس من فلسفة Calm Technology، حيث تعمل الأجهزة معاً على الفور، ليتمكن المستهلكون من توفير الوقت في الإعداد والاستمتاع بالتجربة مباشرة. ولتحقيق هذه الرؤية، أعادت سامسونج تصور منصة SmartThings والخدمات والشراكات المتصلة بها، بما في ذلك Samsung’s Hub Everywhere بهدف توسيع قدراتها لتشمل المنزل الذكي بالكامل، مع البيانات الصوتية والمرئية، إضافة إلى SmartThings Energy و SmartThings Pet و SmartThings Cooking. ودخلت سامسونج أيضاً في شراكة مع “فيليبس هيو” Philips Hue لدمج أدوات التزامن التي تحمل هذه العلامة مباشرة في أجهزة جالكسي، وبطريقة تضمن توافق إضاءة المنزل الذكي مع الموسيقى.

وسيتسع نطاق التجربة ليشمل ما هو أبعد من منظومة سامسونج من خلال تكامل SmartThings مع Matter، إلى جانب عضوية سامسونج في “تحالف الربط المنزلي” Home Connectivity Alliance. وعملت غوغل وسامسونج معاً لتمكين المستخدمين من العثور على أجهزتهم وربطها عبر المنصات من خلال إنشاء ميزة تعدد المشرفين على أجهزة Matter. ومن شأن هذا التعاون أن يؤدي إلى إدخال المزيد من الأجهزة والمستخدمين إلى المنزل المتصل في المستقبل.

ونجحت سامسونج في دمج Bixby بشكل أعمق مع SmartThings، وهي عبارة عن أداة تساعد المطورين على بناء تجارب أذكى لواجهة المستخدم الصوتية. وباعتبارها منصة تمثيلية للمساعد الصوتي من سامسونج، تطورت Bixby لتصبح أحد حلول الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية التحكم في أجهزة جالكسي الفردية، إضافة إلى تجربة الربط بين الأجهزة في جميع أنحاء منظومة جالكسي. ومع وجود Bixby Home Studio الجديد، يمكن للمطورين الآن بناء تجارب مميزة ومخصصة لمنصة SmartThings. وستكون Bixby متاحة على نطاق أوسع للمستخدمين، مع دعم اللغة الإسبانية في أمريكا اللاتينية، بدءاً من نوفمبر المقبل.

وفي ظل التقدم الذي أحرزه المنزل الذكي، تقدم سامسونج نموذجاً جديداً للأمان، لتمكين أجهزة سامسونج من حماية بعضها البعض. وقدمت سامسونج منصة “نوكس ماتريكس” المنظومة الخاصة القائمة على تقنية البلوك تشين، والتي تحول أجهزة سامسونج المؤهلة إلى درع لحماية المنظومة الكاملة لأجهزة المستخدمين، بما في أجهزة جالكسي وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية. ويمكن للمستخدمين تخصيص إعدادات الخصوصية الشخصية باستخدام لوحة معلومات الأمان والخصوصية الجديدة التي تتخلص من الثغرات الأمنية تماماً، مع التوصية بتحديثات الأمان، كما تمنح المستخدمين خيارات إدارة البيانات للحفاظ على الخصوصية والأمان.

خدمات مخصصة لتجارب أفضل

حقق Samsung TV Plus، نظام البث التلفزيوني والفيديو المجاني، والمدعوم بالإعلانات من سامسونج، والمتوفر على أجهزة سامسونج التلفزيونية الذكية، والأجهزة المحمولة، نمواً بنسبة 100% في نسبة المشاهدة في العام الماضي، وتسجيل ثلاثة مليارات ساعة تدفق حتى نهاية العام. وللاستفادة من هذا الزخم، وسع النظام عروضه من خلال إضافة شراكات مع “ليونزغيت” Lionsgate و “فايس ميديا” Vice Media، لتوفير محتوى فيديو بدقة 8K عند الطلب. وخضع النظام ذاته أيضاً لعملية إعادة تصميم، ليعكس تنوعه الاستثنائي من المحتوى، مع وجود ما يزيد على 1,600 قناة في 24 دولة. ويعتبر نظام Samsung TV Plus الخيار المتميز للحصول على تجربة إعلانية سلسة، حيث تعمل آلية الدفق على تشغيل الإعلانات بطرق أسهل من أي وقت مضى.

وبعد 10 سنوات من الخدمة، يواصل نظام التشغيل “تيزين” Tizen (OS) من سامسونج تقديم أفضل التجارب الممكنة للمستخدمين. ويوفر Samsung Gaming Hub إمكانات الوصول الأفضل والأسرع والأكثر ملاءمة للألعاب على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية، والتي يقدمها الشركاء الرواد في هذه الصناعة، مثل “إكس بوكس” Xbox و “ميديا جي فورس ناو” NVIDIA GeForce NOW و “يوتوميك” Utomik و “أمازون لونا” Amazon Luna. ويجمع نظام Samsung Gaming Hub بين الخبرة في مجال الأجهزة وبين البرامج لدمج العديد من الميزات، مثل AI Upscaling والوظائف متعددة المهام، لتحويل الألعاب على تلفزيونات سامسونج الذكية إلى تجربة غامرة ومحسّنة.

ويتوسع نظام التشغيل “تيزين” أيضاً لتوفير الدعم للرموز غير القابلة للاستبدال NFTs مع عدد من الشركاء الآخرين، مثل “أرت توكن” Art Token و “لا كوليكشين” laCollection و “نيفتي غيتواي” Nifty Gateway. أما بالنسبة إلى العملاء والمطورين من الشركات، توفر سامسونج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالشركات وحالات الاستخدام، مثل Syncplay التي تتيح مزامنة المحتوى وتشغيله في أنساق متعددة. ويقدم نظام التشغيل “تيزين” أيضاً حل SALT الجديد لتحويل المحتوى، وعرض النسق HDR10+ عالي الجودة على أجهزة التلفزيون المدعومة.

طريقك مع نظام One UI 5 في أجهزة جالكسي

من خلال تقديم نظام One UI 5 الجديد، تكون سامسونج قد نجحت في تمكين المستخدمين من تخصيص شكل ومظهر أجهزتهم بسهولة، إلى جانب الارتقاء يالإنتاجية، وتقديم تجارب مذهلة عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية. ويوفر النظام ذاته تجارب أكثر تخصيصاً مع أنماط وإجراءات يتم بناؤها خصيصاً لتلبية الطلب، وشاشة القفل الديناميكي التي تعرض العديد من الصور على شاشة هاتفك، إضافة إلى ساعة جالكسي وغيرها من الأجهزة القائمة على النظام One UI 5. ومع وجود ميزة Bixby Text Call الجديدة، ستتمكن خاصية Bixby Voice من الرد على المكالمات بالنيابة عنك، ومشاركة الرسائل المكتوبة مع المتصل، والتحدث بصوت عالٍ كما لو أنك قد أجبت عليها. ويقدم هذا النظام أيضاً حلولاً صحية يومية جديدة للمساعدة في تتبع الأحوال الصحية للمستخدم. وتوجد أيضاً أداة Samsung Privileged Health SDK التي تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات تستفيد من مجس النشاط الحيوي على ساعة جالكسي.

الاستثمار المستقبلي والبحوث

تتطلع أبحاث سامسونج Samsung Research إلى ما هو أبعد من أفق اليوم للابتكار من أجل التوصل إلى غد أفضل حافل بالابتكار المستمر والتعاون المفتوح. وتعمل هذه الشركة على توفير كود معالجة الذراع الروبوتية الخاصة بها على GitHub، بهدف دعم الأكاديميين والباحثين والمطورين، ومساعدتهم على دراسة الأفكار الجديدة في الأفعال الآلية.

واستفاد فريق الشركة أيضاً من ميزات الصحة الجديدة التي قدمتها سامسونج، خاصة على ساعة جالكسي Watch5. وفي إطار حرصها على التوصل إلى حالات استخدام جديدة تستفيد من هذه الميزات، تعمل الشركة مع الجامعات ومؤسسات الرعاية الصحية التي ستستكشف مجالات أخرى، مثل صحة القلب وضغط الدم وصحة الرئة والأعصاب. ونتيجة لذلك، تقدم سامسونج حزمة صحية متكاملة ستلعب دوراً مهماً في إطلاق البحث في المجالات الصحية المهمة وتطلق شرارة تطوير جديدة.

وتدعو سامسونج المطورين والمبدعين والشركاء وغيرهم للانضمام إلى التزامها بإطلاق آفاق التعاون والتجارب السلسة. وللمزيد من المعلومات حول مؤتمر مطوري سامسونج 2022، يرجى زيارة [developer.samsung.com].