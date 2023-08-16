رئيس كوب 28 يضع خطة طموحة لحل أزمة المناخ*

رئيس كوب 28 يرسم خريطة التصدي للتغيرات المناخية

بعد الدخول في مرحلة الغليان العالمي.. سلطان الجابر يضع خطة للتصدي للتغيرات المناخية

أبو ظبي.. خاص

حذر رئيس كوب 28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان الجابر من مخاطرالتغير المناخي الذي يشهده العالم والذي ينبئ بمزيد من الكوارث الطبيعية حول العالم.

ووضع الجابر في مقال له نشر على صحيفة “time”، خطوات يجب اتباعها لحل أزمة المناخ والحفاظ على زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة ونصف مئوية فقط.

وقال..

تشهد الأرض درجات حرارة لم نشهدها منذ 125000 عام وتأثيرها واضح

حرائق الغابات من البحر الأبيض المتوسط إلى كندا والتي تسببت في إطلاق مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

أصبح طقسنا أكثر عنفًا ولا تزال باكستان تتعافى من فيضانات مدمرة العام الماضي أودت بحياة الآلاف وألحقت أضرارًا و دمرت 2.2 مليون منزل.

عانت أوروبا وحدها ما يقدر بنحو 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في عام 2022.

تنتج بلدان مجموعة العشرين مجتمعة 85٪ من الناتج الاقتصادي العالمي و 80٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

هذا يجعلها بقوة في المقعد الدافع لاستجابتنا الجماعية لتغير المناخ.

بدون القيادة الجماعية لمجموعة العشرين ، سيظل العالم رهينة التراخي المناخي.

نحتاج جميعًا إلى تكثيف الجهود والالتزام بالالتزامات الضرورية وتوحيد الجهود المتضافرة.

لا يمكننا تحمل أي مزيد من التأخير في غضون أسابيع قليلة سيكون التقييم العالمي الأول وهي عملية للبلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة أين يحرزون بشكل جماعي تقدمًا نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ

لا يزال بإمكاننا اغتنام الفرصة والحفاظ على هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية إذا تصرفنا بوحدة وتضامن غير مسبوقين.

يعد احتواء تغير المناخ تحديًا سياسيًا وتكنولوجيًا وهندسيًا يتطلب استجابة سياسية وتكنولوجية وهندسية.

نحتاج إلى انتقال سريع لنظام طاقة خالٍ من جميع أنواع الوقود الأحفوري بلا هوادة، من الآن وحتى عام 2030 .

يعني ذلك مضاعفة الطاقة المتجددة العالمية بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11000 جيجاوات ، أي أكثر من ثمانية أضعاف القدرة التوليدية الإجمالية للولايات المتحدة.

يجب على شركات النفط والغاز التوافق حول القضاء على انبعاثات الميثان بحلول عام 2030 ومواءمة نفسها مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.

في موازاة ذلك ، نحتاج إلى مضاعفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ، وهو وقود مهم لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها مثل الأسمنت والصلب والألمنيوم.

نحن بحاجة إلى تحديث بنية تمويل المناخ لدينا لإطلاق رأس المال العام والخاص المطلوب لعملية الانتقال

العالم النامي وحده يتطلب تريليونات الدولارات من الاستثمار السنوي.

نحن بحاجة إلى جلب رأس المال الخاص على نطاق واسع من خلال حلول التمويل المبتكرة الجديدة في العالم النامي.

يمكننا الوفاء بالتزامات التمويل التاريخية البالغة 100 مليار دولار للبلدان النامية هذا العام والاستمرار في الحصول على تمويل كبير يتدفق إلى العالم الناشئ والنامي.

نحتاج إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ننتج بها الطعام ونستهلكه.

نظامنا الغذائي بالكامل مسؤول عن ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

نحتاج إلى التحول إلى الزراعة التي تعمل مع الطبيعة ، وليس ضدها ، والتي تخزن الكربون ، لا تنبعث منه ، والتي تجدد التربة ، لا تحللها وكل ذلك مع توفير ما يكفي من الطعام لنا جميعًا.

تحديث شبكات الطاقة لجعلها أكثر ذكاءً وترابطًا ومرونة ؛ نشر الطاقة منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية ؛ بناء أسواق طوعية عالية الجودة للكربون ؛ تشجيع استخدام الأسمدة العضوية.

مثل هذه الخطوات الهائلة ستدفع حدود ما هو ممكن ماديًا وماليًا وسياسيًا. ولكن بالإرادة الجماعية للحكومات والقطاع الخاص وكل واحد منا ، يمكننا تحقيق ذلك.