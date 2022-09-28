حول تجدد القصف الروسي على ريف إدلب

تلقت نينار برس نسخة من بيان أصدره الائتلاف الوطني وتنشره ليطلع عليه السوريون

بيان صحفي

يؤكد الائتلاف الوطني السوري أن المنظومة الإجرامية في سورية وعلى رأسها روسيا تصر على إرهاب المدنيين وزعزعة استقرار المناطق المحررة، إذ تواصل قصفها الجوي على ريف إدلب التي تحوي أكثر من مليون مهجّر، حيث قصفت اليوم بالصواريخ منطقة مكتظة بالمهجّرين قرب قرية كلبيت بريف إدلب الشمالي قرب الحدود التركية، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المدنيين.

إن استمرار الطائرات الروسية بقصف المناطق المحررة بالتزامن مع اقتراب الذكرى السابعة لعدوانها العسكري على سورية هو مؤشر على مواصلة روسيا منهجها الوحشي تجاه المدنيين القائم على القصف والقتل وتدمير البنى التحتية لشلّ الحياة المدنية في المناطق المحررة، وهو المنهج ذاته الذي يتبعه نظام الأسد.

إن استمرار الطيران الروسي بقصف المدنيين وارتكاب الجرائم بحقهم يؤكد أن ادعاءات روسيا بدعم الحل السياسي في سورية هي زيف لا حقيقة له، فقد بدأت منذ اليوم الأول لتدخلها في سورية بالقصف الوحشي ودعم العمليات العسكرية لصالح نظام الأسد، متبنية الحسم العسكري لا الحل السياسي.

إن الممارسات العدائية التي أظهرتها روسيا في كل من سورية وأوكرانيا تستدعي من المجتمع الدولي عزل روسيا وحليفها (نظام الأسد) من المحافل الدولية كافة، وعدم تسخير أي منبر لهم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما يستدعي تحركاً جاداً وعاجلاً لوضع حد لغطرسة روسيا وجرائمها المستمرة.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

دائرة الإعلام والاتصال

27 أيلول 2022