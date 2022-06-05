حوار صحفي مع اللاعب عبد الله الحاج صادق … كيف تكون حارس مرمى ممتازاً

يجب على حارس المرمى أن يقوم بالتصرُّف الصحيح عندما يتعرّض للمواقف التي تتطلّب ردّة فعلٍ سريعة جداً، مثل الانفرادات المفاجئة، وحالات كسر التسلّل، لذا يجب عليه أن يكون على أتمّ المعرفة ببعض النصائح والقوانين للقيام بردّة الفعل المطلوبة منه، ومن هذه النصائح

السيطرة على خط الظهر للفريق، والقيام بدور المدافع في حالة عدم التمركز الجيّد للمدافعين.

إبعاد الكرات العرضيّة العالية، أو إمساكها في حال كان بإمكان الحارس إمساك الكرة من دون مخاطرة.

تنظيم حائط الصدّ للركلات الحرّة المباشرة بشكلٍ جيّد ومفيد له، وإعطاء النصائح لحائط الصدّ عند تنفيذ الركلة الحرّة عن طريق القفز والوقوف أمام مُسدِّد الركلة.

الخروج المبكّر في حالات الانفراد أو كسر التسلل لإفساد الهجمات على الخصم، وعمل “البلوك” بكامل الجسم وعدم القفز إلّا في حالة رفع الكرة من فوق رأس الحارس.

هدوء الأعصاب والثبات بردات الفعل حتى لا يتأثر مردود الحارس في المباراة، وعدم التأثير سلباً في باقي اللاعبين.