حصول إعلام القاهرة على درع التميز من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار في ختام التدريب الصيفي للطلاب .

كتب : محمود عبداللطيف

أ.د.حنان جنيد : تجربة رائعة ومفيدة ،ونحن سعداء بالتعاون المثمر مع مركز المعلومات

رئيس المركز يشيد بمستوي الطلاب وكفاءتهم في تنفيذ التدريب العملي

حصلت كلية الإعلام جامعة القاهرة علي درع التميز في ختام برنامج التدريب العملي الصيفي لطلبة الجامعات وشباب الخريجين الخاص بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،والذي تم خلال الفترة من 7 أغسطس- 8 سبتمبر الجاري ، وضم التدريب طلاب الشعبة العربية والإنجليزية والإعلام الرقمي معًا من مختلف المستويات.

وأعرب الطلاب عن استفادتهم القصوى من البرنامج، وأكدوا أن التدريب لم يكن مجرد محاضرات نظرية، بل شمل تدريبات عملية للطلاب في مختلف الإدارت ، منها الإدارة العامة للمراصد الإعلامية، والذي اعتمد التدريب فيه على زيارة مرصد المواقع الأجنبية ومتابعة الأخبار العالمية وترجمتها وإرسالها لمتخذي القرار، والإدارة العامة للإعلام والتدريب علي كيفية كتابة البيانات الصحفية وتلخيص التقارير الصادرة عن المركز و التوثيق الإعلامي ومتابعة تناول الصحف والجرائد المختلفة التقارير الصادرة عن المركز ، كما شارك آخرون في الإدارة المركزية للمعلومات، وتم تدريبهم على برامج “أدوبي” و قاموا بتنفيذ منشورات مواقع التواصل الاجتماعي وتصميم “الانفوجراف” الذي يستخدم داخل المنشورات لجمع المعلومات، بالإضافة إلى مشاركتهم في وضع تصور مبدئي لمجلة “آفاق المناخ” العدد الأول، والتي ستطلق في نوفمبر القادم من العام الحالي، بالتزامن مع مؤتمر المناخ الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ.

وأما عن مرصد البرامج التليفزيونية، فكان الطلاب يشاهدون الحلقات المتنوعة ويتم تحليلها لكتابة تقارير عن ما تم التباحث بشأنه في البرامج الحوارية ويتم إرسالها لمتخذي القرار لتوفير الجهد والوقت على متخذي القرار ، هذا إلي جانب مشاركة الطلاب في تحرير مختلف إصدارات المركز ،و تصميم استمارات استطلاعات الرأي، إلي جانب المشاركة في ورش عمل لعدة خبراء “.

ومن الجدير بالذكر إشادة أ. أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمستوي طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة في تنفيذ مختلف التدريبات العملية ،و تأكيده أنها كانت تجربة رائعة للمركز وأعرب عن سعادته بهذا الشباب الواعد.