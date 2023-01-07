حركة التحرير والبناء تحبط محاولة تقدم لميليشيا الأسد

أعلنت حركة التحرير والبناء التابعة للفيلق الأول في الجيش الوطني السوري في بيانٍ لها على معرفاتها بتاريخ السادس من شهر كانون الثاني/يناير 2023، أنها أحبطت محاولة تقدم قامت بها ميليشيا النظام الأسدي على محور بلدة تادف المجاورة لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي، حيث استطاعت قوات الحركة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا.

هذا التصدي لأي محاولة اختراق من ميليشيا أسد أو ميليشيا قسد تقوم به قوات حركة التحرير والبناء باستمرار، فهي تمنع هذه الميليشيات من أي محاولة تقدمٍ على الأرض، أو تسللٍ بغية القيام بعمليات إرهابية بحق السكّان الآمنين.