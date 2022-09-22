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حراك رشحناك يرفض أي مبادرة سياسية مالم تتضمن الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية

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Redazione Arabia Felix
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أعلن محمد الرميح رئيس حراك رشــحــنـــاك الداعم للدكتور سيف الإسلام القذافي رفضه لأي مبادرة سياسية تهدف لتدوير المناصب  للاجسام السياسية منتهية الصلاحية وعلى رأسهم مجلس النواب مغتصب السلطة التشريعية

وأضاف الرميح أي مبادرة جديدة لا تتضمن التمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية مفتاح الحل في ليبيا تعتبر ما هي الإ لعبة سياسية هدفها إطالة زمن الأزمة وفرصة جديدة للاستحواذ على خيرات ليبيا واستمرار الفوضي والازمات المفتعلة التي انكهت كاهل الشعب الليبي

وأكد الرميح مواصلة دعم حراك رشحناك لمرشحهم السياسي سيف الإسلام القذافي مطلباً شعبياً لتعود معه الهيبة والسيادة للوطن والمواطن

وحذر الرميح الشخصيات التي جعلت من نفسها وصية على مؤيدي سيف الإسلام القذافي من الإستمرار في اساليبهم وتعليماتهم الوهمية فخدمة قضيتنا لا تتطلب لتعليمات استغلها البعض لخدمة مصالحهم الشخصية

وهاجم الرميح رئيس مجلس النواب قائلاً عقيلة صالح وتحالفاته الشيطانية التي بدورها يحافظ على منصبة على عرش السلطة فبقائه طيلة هذه المدة السياسية خلفت لنا مشهد مضحك أمام العالم

وحث الرميح الليبيين بالخروج في كافة الميداين والساحات في مسيرات رافضة للوضع الحالي ورفع شعار التمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحل كافة الأجسام السياسية

ودعا الرميح كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في السعى قدماً لإيصال رسائلهم للعالم بأن ليبيا والليبيين يستحقون العيش بسلام بعيداً عن التدخلات الخارجية وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومندوبيهم الفشلة فالازمة ليبية وستحل بايادي ليبية وعلى أرض ليبية

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Autore Redazione Arabia Felix

Arabia Felix raccoglie le notizie di rilievo e di carattere politico e istituzionale e di sicurezza provenienti dal mondo arabo e dal Medio Oriente in generale, partendo dal Marocco arrivando ai Paesi del Golfo, con particolare riferimento alla regione della penisola arabica, che una volta veniva chiamata dai romani Arabia Felix e che oggi, invece, è teatro di guerra. La fonte delle notizie sono i media locali in lingua araba per dire quello che i media italiani non dicono.

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