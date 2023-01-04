جدة تستضيف معرض الشموخ للأناقة و الجمال بنسخته الأولى

جدة -أوصاف الفارس

ينطلق في عروس البحر الأحمر معرض الشموخ للأناقة والجمال الدولي من 2 الى 6 مارس 2023 م القادم والذي يحتضنه فندق بارك حياة بتنظيم من الشركة الرائدة التي تطمح لتغيير جميع المفاهيم في مجالها بمهنيةٍ وكفاءة عالية وجودةٍ مستدامة وهي (الشركة الأقوى) للدعاية والإعلان و العلاقات العامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات .

ويشكل المعرض تجربة مميزة وفريدة من نوعها حيث أنه يعتبر من المعارض المهمة في حياة العائلة والسكان المحليين في الشرق الأوسط والذي سيشكل حدثاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً مهما لسكان المنطقة وزوارها خلال فترة المعرض و الذي يضم العديد من الأنشطة المهمة التي تخدم الجنسين بمشاركة عدد كبير من أهم الشركات والمتاجر محليةً كانت أو عالمية كل هذا تحت سقفٍ واقف .

و يتضمن المعرض العديد من الفعاليات المميزة وعرض أزياء بالإضافة للخصومات الخاصة والسحب على هدايا قيمة مقدمة للزوار بالإضافة للعديد من المفاجئات الكثيرة .

ويهدف لاستقطاب المستثمرين والموردين والباحثين عن استثمارات جديدة وتسليط الضوء على الكثير من العلامات التجارية الناشئة وتحقيقها انتشار أوسع والترويج للعلامات التجارية وبذلك زيادة فرص المبيعات , بالإضافة لإيجاد فرص للمشاركين لتنمية وتطوير الأعمال .

الجدير بالذكر يفتح المعرض أبوابه بالمجان من الساعة 4 عصراً إلى 1 بعد منتصف الليل .