تفاعل جماهيري كبيراثناء حضور ولي عهد الفجيرة احتفالية المولود النبوي الشريف بمهرجان البدر

كتب محمد فضل

يشهد ولي عهد الفجيرة محمد الشرقي احتفالية المولد النبوي بالفجيرة ويؤكد أهمية إحياء المناسبات الدينية عبر الأجيال

ذلك ضمن فاعليات مهرجان البدر في دورته الثانية بمركز الفجيرة الإبداعي ويهدف لإحياء السيرة النبوية…

أكد الشرقي على أهمية المولد النبوي الشريف في التاريخ الإسلامي، وفهم الغاية من السيرة النبوية العطرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وترسيخ قيمها السامية في المجتمع، والاحتفاء بالفنون التقليدية لدولة الإمارات في إحياء المناسبة كموروث ثقافي واجتماعي أصيل.

تضمن الحفل عرضا لفرقة \”أريج\” العمانية المتخصصة في الإنشاد الديني، وقدمت ابتهالات وموشحات المديح النبوي، ثم ألقى الشاعر ثاني المهيري قصيدة عن المناسبة، واختتمت الاحتفالية بأداء مشترك أدته فرقة الفجيرة للوالد وفرقة دبي الشعبية لفن \” الخالد \” الإماراتي.

حضر الحفل الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

ومدير مكتب ولي العهد الدكتور أحمد حمدان الزيودي والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الفنون والتراث بوزارة الثقافة والشباب شذا الملا والدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتي إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية، وجمع غفير من الجمهور من داخل الفجيرة وخارجها الذي أشاد بعظمة هذا المهرجان وما يقدمه من ليالي ذكر روحانية واحتفالات

أعرب الجمهور عن سعادة بمشاهدة حفل الإخوة أبو شعر السورية وفرقة صوت مصر الذين قدموا حفل ابتهالي وأناشيد رائعة…