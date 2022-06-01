بينكيو تعلن عن شاشات ألعاب الجيل التالي بجودة 4K وخاصية إتش دي إم آي 2.1

في شكل أبيض أنيق وسرعة استجابة 1 مللي ثانية ومعدل تحديث 144 هرتز

تجمع سلسلة شاشات MOBIUZ بين لوحات IPS، وتقنية HDRi الذكية، وميكروفون داخلي لعزل الضوضاء، ونظام مكبرات صوت 2.1ch، ومحسنات للألعاب بخاصية الحفاظ على العين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 يونيو 2022 – أوصاف الفارس

أعلنت اليوم شركة بينكيو، الشركة العالمية الرائدة في مجال ابتكارات تقنيات العرض، عن الطرازين EX3210U وEX2710U، وهما الطرازان الرائدان لشاشات ألعاب MOBIUZ الجديدة. من خلال الاستفادة بجودة صورة 4K فائقة الدقة، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسرعة استجابة 1 مللي ثانية، ونظام مكبرات صوت 2.1ch، وجهاز تحكم عن بعد، وميكروفون لعزل الضوضاء يعمل بالذكاء الاصطناعي لتقديم منصة الألعاب هي الأكثر جاذبية، MOBIUZ تثري تجربة اللعب الرائع بالصورة والصوت وتحسينات التحكم بالإضافة إلى خاصية الحفاظ على العين من بينكيو.

قال السيد / مانيش باكشي، المدير العام لشركة بينكيو الشرق الأوسط: “MOBIUZ تطلق العنان لخيالك وتأخذك في تجربة لعب نابضة بالحياة للاستمتاع الكامل بأحدث ألعاب AAA”. “تندمج تقنيات بينكيو الذكية الحصرية مع الأداء السمعي البصري المذهل لتوجيه اللاعبين إلى واقع جديد من الألعاب. يمكنك أن تشعر بحقائق بديلة رائعة بشكل عميق على شاشات ألعاب MOBIUZ الخاصة بنا”.

توفر EX3210U وEX2710U بجودة صورة 4K فائقة الدقة ومنفذ إتش دي إم أي 2.1، وهي مجهزة بشكل مثالي لعرض أفضل ما في ألعاب وحدة التحكم. يتطابق تصميمها الأبيض الأنيق من الناحية الجمالية مع وحدات التحكم في الألعاب والأجهزة الطرفية لخلق جو ألعاب متكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام مكبرات الصوت 2.1ch المعزز وميكروفون عزل الضوضاء المدمج والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يتيحان للاعبين الاستمتاع بألعاب غامرة سمعيًا.

لإنتاج صور ذات نطاق ديناميكي عالٍ ومفصلة بشكل لا تشوبه شائبة تستخدم تقنية HDRi الحصرية من بينكيو مستشعرات ضوئية مدمجة بشكل منفصل للحصول على وضوح غير مسبوق مع تباين رائع، وكشف الظلال الدقيقة في المناطق المظلمة من الشاشة مع الحفاظ على التفاصيل الدقيقة في المناطق الساطعة. ومن خلال توليد كثافة ألوان مذهلة وتوازن وتشبع، تأسر سلسلة MOBIUZ من بينكيو اللاعبين في عوالم غنية داخل اللعبة دون المساومة المرئية.

إن التحسينات الموجودة في الشاشات، بما في ذلك إعدادات الألوان البالغة 20 Light Tuner لأنواع الألعاب المختلفة وخاصية Black eQualizer لتفتيح الزوايا والظلال المظلمة، تساعد اللاعبين على التعرف بسهولة على كائنات اللعبة والأعداء المختبئين. بالإضافة إلى الاستجابة السريعة للغاية لنظام FreeSync Premium Pro، وتقدم MOBIUZ تقنية معدل التحديث المتغير (VRR) للتخلص من الاهتزاز في الحركة والتشوش في الصورة للحصول على حركة سلسة وسهلة.

أما بالنسبة للألعاب الخالية من القتال تقوم مزية Scenario Mapping البديهية بتحديد الإعدادات المفضلة تلقائيًا عند تبديل مصدر الإدخال. وتسمح الإعدادات المسبقة لـ Quick OSD وعصا التحكم 5-Way Navigator بالوصول السهل إلى تحسينات الألعاب هذه.

ولأنها تتميز بالكمال والشمولية الكاملة تجمع شاشات الألعاب الجديدة MOBIUZ EX3210U من بينكيو وEX2710U كل هذه التقنيات الجديدة، ومنها تقنية الحفاظ على العين، لدعوة اللاعبين إلى واقع جديد مع الانغماس الكامل في الصوت والمرئيات والألعاب.