بيان للجالية السورية في غازي عينتاب

نظراً لظروف الطقس القاسية التي تجتاح المنطقة وانقطاع السبل ببعض المواطنين في ولاية غازي عنتاب ، تبدي الجالية السورية في غازي عنتاب استعدادها للمساهمة إلى جانب المؤسسات الرسمية والمواطنين الأتراك بأي عمل أو نشاط يمكن من خلالها التخفيف من معاناة المواطنين من الأتراك والسوريين ، إن كان في إزالة الثلوج المتراكمة وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية ، أو في توزيع مواد للتدفئة أو مواد الإغاثة للعائلات المقطوعة بسبب الثلوج الكثيفة المتراكم في الطرقات.

الجالية السورية في غازي عنتاب