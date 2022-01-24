بيان للجالية السورية في غازي عينتاب

نظراً لظروف الطقس القاسية التي تجتاح المنطقة وانقطاع السبل ببعض المواطنين في ولاية غازي عنتاب ، تبدي الجالية السورية في غازي عنتاب استعدادها للمساهمة إلى جانب المؤسسات الرسمية والمواطنين الأتراك بأي عمل أو نشاط يمكن من خلالها التخفيف من معاناة المواطنين من الأتراك والسوريين ، إن كان في إزالة الثلوج المتراكمة وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية ، أو في توزيع مواد للتدفئة أو مواد الإغاثة للعائلات المقطوعة بسبب الثلوج الكثيفة المتراكم في الطرقات.
الجالية السورية في غازي عنتاب
Autore Redazione Arabia Felix
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