باتشيكو يعبر عن سعادته عقب الفوز على الاتحاد والتأهل لدور الثمانيه لكأس مصر

كتب محمد فضل

عبر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الصعب الذي تحقق على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، والتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس مصر، مشيرا إلى أنه توقع صعوبة اللقاء نظرا لقوة المنافس.

شدد على أن المباراة كانت قوية وكلا الفريقين قدما مواجهة قوية ونجح في النهاية بيراميدز في استغلال الخطأ الدفاعي والتسجيل من ضربة رأس، واللاعبون نجحوا في حرمان المنافس من التسجيل، والعودة في نتيجة اللقاء، وبالتالي تحقق الفوز.

ووجه باتشيكو التحية للاعبي الفريق على مستواهم وإصرارهم من أجل تحقيق الفوز حتى اللحظة الأخيرة وبيراميدز من أول دقيقة كان الأخطر وصاحب الفرص الأكبر وفي النهاية فاز بالمباراة واستحق الانتصار والتأهل للدور المقبل.