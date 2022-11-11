اليمن: الحوثيون يستأنفون الحرب ويدفعون بقواتهم صوب جنوب البلاد

دفعت المليشيات الحوثية فجر اليوم الخميس بقواتها صوب مناطق عدة في محافظة أبين بجنوب البلاد بإعلان صريح عن إستئنافها للحرب الدائرة في اليمن.

وفشلت جهود دولية بدلت خلال الأسابيع الفائتة في تجديد الهدنة التي استمرت نحو ستة أشهر في اليمن بين المليشيات الانقلابية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأفادت مصادر عسكرية جنوبية لموقع “عدن الان” الأخباري بأن مليشيات الحوثي توغلت في عدد من المناطق المحاذية لمديرية جيشان في محافظة أبين، كما حشدت أعداد كبيرة من قواتها في عقبة ثره تمهيدا للدفع بها صوب مناطق المحافظة.

وأكدت المصادر العسكرية أن مليشيات الحوثي التي تسيطر على محافظة البيضاء بوسط اليمن، قد قامت منذ أيام بإستحداث مواقع ونقاط تمركز لقواتها وحفر خنادق وشق ممرات في الجبال والمرتفعات المطلة على المناطق الوسطى في محافظة أبين الواقع بجنوب البلاد.

وبينت المصادر أن مليشيات الحوثي تحشد قواتها بشكل غير مسبوق بهدف التوغل في المناطق الوسطى بمحافظة أبين.

من جانبها أكدت القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي ترابط في محافظة أبين، تأهبها الكامل وجاهزيتها لردع مليشيات الحوثي.