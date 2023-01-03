المغامر المصري علي عبده يحطم الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية

نجح المغامر المصري علي عبده في كسر الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية مسجلا مسافة ١٢ الفا و ٧٤٩ كيلومترا خلال ٣٠ يوما في رحلة تحت اسم “الرحلة الي قمة المناخ ٢٧”، حيث بدأت الرحلة من القاهرة ومرت بجميع محافظات مصر بهدف رفع وعي الشباب بالتغيرات المناخية وانتهت في مدينة شرم الشيخ اثناء استضافة مؤتمر المناخ ٢٧.

وقال عبده ان الرحلة كانت تحديا هاما، وكان هو والفريق المعاون له يعدون العدة لها منذ حوالي العامين وهو ما مكنه من تحقيق تلك النتيجة التي تعد إنجازا مصريا يزيد من عدد الأرقام المصرية التي تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل رقم قياسي اخر خلال نفس الرحلة بعد ٢٢ يوما من بدايتها لأطول رحلة داخل دولة واحدة على دراجة كهربائية قاطعا مسافة ٩ الأف و ٧٤٩ كيلومترا وهو رقم قياسي جديد أول مرة يتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأضاف أنه قام خلال الرحلة القياسية بزيارة العديد من المدارس والجامعات والنوادي لرفع وعي الشباب بأزمة تغير المناخ وكيفية التصدي لها ، كما تم تصوير فيلم وثائقي خلال الرحلة لإظهار الفرص والتحديات و قصص النجاح المرتبطة بتسجيل الأرقام القياسية مع شرح مبسط لها بهدف التشجيع على السعي في تنفيذ مشاريع ومبادرات مشابهة مستغلا اهتمام الناس بالأرقام القياسية والتغطية الإعلامية للحدث ، موضحا أن الرحلة تمت برعاية وزارات الشباب والرياضة والبيئية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإنتاج الحربي ، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومؤسسة مناخ ارضنا للتنمية المستدامة والعديد من شركات القطاع الخاص.

وأعرب عن سعادته الغامرة لهذا الإنجاز الشخصي حيث إنه يعد الرقم الرابع الذي يسجله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسمه بهدف الترويج لأهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المبادرات والجهود المختلفة التي تسعى إلى تحقيقها، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والترويج لعدد من المبادرات التي تسعي لتحقيقها.

وكشف المغامر المصري علي عبده عن تجهيزه للقيام برحلة الي قمة المناخ ٢٨ المقرر إقامتها في دولة الامارات العام المقبل، مشيرا إلى أن الرحلة تبدأ من مصر لزيارة دول (الأردن – السعودية – قطر – البحرين – الكويت – عمان) على أن تنتهي بدولة الامارات العربية المتحدة مقر المؤتمر ، مؤكدا أن هدف الرحلة هو رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتأهيل الشباب وتسليط الضوء على مجهودات الدول في الوصول لخطة ٢٠٣٠ مستهدفا تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس لأكبر عدد دول يتم زيارتها بدراجه كهربائية.

وقال عبده إنه استخدام نفس الدراجة التي استخدمها لتسجيل الرقم القياسي لأطول مسافة علي دراجة كهربائية خلال ٢٤ ساعة في مدينة العلمين الجديدة عام ٢٠٢١ و هي دراجة كهربائية من طراز EVA EsseEsse9 بمحرك كهربائي بقوة ٨٠ كيلوواط أي ما يُعادل ١٠٩ أحصنة، وعزم ١٨٠ نيوتن /متر، وبسرعة قصوى ٢٠٠ كم/ساعة محددة إلكترونيًا، ويتسارع أعلى فئة منها من ٠ إلى ١٠٠ كم/ساعة في ٢.٨ ثانية، فيما تتوفر EVA EsseEsse9 بخيارين من البطاريات الأولى يصل مداها إلى ٤٤٠ كم، ما يجعلها الدراجة الكهربائية ذات المدى الأطول على الإطلاق، والثانية ٢٠٠ كم، ويمكن شحن بطاريتها بواسطة شاحن بطيء AC، أو شاحن سريع DC بقدرة من ٠ إلى ٨٠٪ في ٤٠ دقيقة، فيما يصل العمر الافتراضي للبطارية إلى ١٢٠٠ دورة.

يذكر أن المغامر المصري علي عبده هو سفير للتنمية المستدامة وأول عربي يسجل رقم قياسي على دراجة نارية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، واول عربي يسجل رقما قياسيا على دراجة كهربائية في موسوعة جينيس أيضا .