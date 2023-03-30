المصالحة الوطنية على المحك..

خطوة ايجابية وعملية جريئة ومهمة لرأب الصدع بين الاطراف السياسية المتخاصمة قام بها رئيس جهاز دعم الاستقرار اليوم حين استضافة في العاصمة طرابلس قيادات من الجيش الليبي في المنطقة الشرقية والغربية وكذلك لجنة 5+5 ليعلن بذلك ارساء قواعد المصالحة الوطنية الحقيقية التي ستمهد الطريق لتضع ليبيا في مسارها السلمي الصحيح وتخرجها من ازمتها التي عصفت بها أمداً طويلاً من الزمن ولعل هذه الخطوة التي قام بها رئيس الجهاز ولاقت ترحيب واستجابة من كافة الاطراف الليبية المتخاصمة هي خير دليل على ما يتمتع به الجهاز من حنكة وقبول واحترام من كافة الاطراف والتي تجعله أهلاً لقيادة قطار المصالحة الوطنية الذي سينطلق بعون الله تحت قيادته ليصل الى كافة ربوع الوطن الحبيب ليعم الامن والاستقرار وتزدهر الأصقاع بعد طول ذبول !!