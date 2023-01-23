المركز العربي للأطراف الصناعية بصلالة يمنح الأمل لدفعة جديدة من الجرحى اليمنيين

صلالة : خاص

أعاد المركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان تأهيل الدفعة السادسة عشر من الجرحى اليمنيين المتضررين من الحرب .

وقال مدير المركز العربي عبدالوهاب العامر إن المركز أنجز إعادة تأهيل ستة عشر دفعة سابقة بإجمالي تسعمائة و ثلاثين جريحاً من مبتوري الأطراف بينهم الأطفال والنساء.

وأضاف العامر أن الجرحى يحظون بالتأهيل الحركي والدعم النفسي بتقنيات حديثة ومواصفات عالمية بإشراف وتدريب طاقم فني متخصص بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية.

وأشار أن الرحلات العلاجية مجانية والرعاية الطبية شاملة التكاليف من المنزل وحتى العودة بجهود إنسانية خيرية يبذلها الشيخ حمود سعيد المخلافي تجاه الجرحى.

وعبر مدير المركز عن شكره للأشقاء في سلطنة عمان على ما يقدموه من العون والمساندة للمركز العربي وما يبذلوه من تسهيلات للجرحى في كل تحركاتهم.

وكان المركز العربي للأطراف الصناعية قد نظم سباقاً بالدراجات الهوائية للدفعة السادسة عشر من الجرحى بمدينة صلالة ضمن برنامج إعادة التأهيل الحركي والدعم النفسي تحفيزاً لهم بمشاركة من الكادر الطبي والفني للمركز .