العرابى لـ «الأخبار»:أتوقع مستقبلًا أفضل للعلاقات المصرية – الإيطالية

كتب: أحمد مصطفى شعبان

أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية – الإيطالية ستكون أفضل خلال المرحلة المقبلة مع تولى جورجيا ميلونى رئاسة الحكومة الإيطالية بشكل رسمي.

وقال العرابى فى تصريحات خاصة لـ «الأخبار»، أتوقع أن تتحسن العلاقات بين مصر وإيطاليا لتكون أفضل من السابق خاصة فى ظل الرؤى المشتركة بين البلدين». وأوضح السفير العرابى أن اختيار أنطونيو تاجانى وزيراً لخارجية إيطاليا يصب فى هذا الاتجاه، خاصة وأنه «مسئول مخضرم» يأتى فى وقت تحتاج فيه منطقة المتوسط إلى الحكماء والعقلاء فى ظل الأزمة التى أحدثتها الحرب الأوكرانية.

وشدد وزير الخارجية الأسبق على أنه فى نهاية المطاف ستقود مصر بوصلة المنطقة، خاصة وأنها أصبحت مركزا للطاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجاءت تصريحات السفير محمد العرابى خلال مشاركته فى المؤتمر الأول للشبكة العربية للصحافة العلمية فى جامعة المستقبل بالقاهرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تقدم بالتهنئة الى جورجيا ميلونى على توليها رئاسة الحكومة الايطالية، متمنياً لها خالص التوفيق فى قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذى يتسق وحضارة وتاريخ هذا البلد العريق. وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه للعمل معها لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية -الإيطالية فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات. كما وجه الرئيس الدعوة لميلونى للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر المقبل. ‏