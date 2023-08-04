السعودية والكويت.. نزاع ضخم يحكمه إيرادات دولارية مهولة

لماذا تسعى السعودية لإحياء المفاوضات مع الكويت حول المنطقة البترولية المشتركة؟

خاص

قال تقرير نشر على موقع “أويل بريس” إن السعودية سعت لإحياء المفاوضات مع الكويت لإزالة كافة الخلافات حول المنطقة الحدودية المشتركة للاستفادة من الإنتاج الكامل لحقول البترول والغاز هناك وبيعه بطريقة غير رسمية.

وأكد التقرير الذي نشر هذا الأسبوع، أن السعودية تريد أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط وفي نفس الوقت تظهر وكأنها ملتزمة بقرار خفض الإنتاج الذي أقرته أوبك+.

والسعودية والكويت على خلاف في إدارة المنطقة كما أن هناك حقل الدرة تدعي إيران أنها تملكه فيما أن السعودية والكويت يدعيان أنه ملكهما.

وجاء في التقرير…

السعودية تتطلع لزيادة مبيعاتها النفطية من خلال الإنتاج الإضافي الذي قد تحصل عليه من حقل الدرة

المنطقة بعيدة عن ردار الرصد النفطي وإذا تحركت الأمور سيكون النفط المنتج غير خاضع بالنسبة للسعودية لقرار أوبك+

السعودية قالت إنها ستستخدم المنتجات النفطية من هذا الحقل إذا تم الاتفاق في الاستخدام المحلي

لكن هذا سيعطيها فرصة أكبر لاستغلال المنتجات وتصديرها

تغطي المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت مساحة تبلغ 2230 ميلاً مربعاً حيث تلتقي الحدود الشمالية الشرقية للسعودية مع الحدود الجنوبية الشرقية للكويت

المنطقة تحتوي على احتياطيات تبلغ حوالي 30 مليار برميل من النفط و 60 تريليون قدم مكعب من الغاز

المنطقة هي موطن للحقول البرية في الوفرة والفوارس والحمة ، وحقول الخفجي والحوت البحرية وغيرها.

يتم تشغيل حقل الخجفي البحري من قبل شركة أرامكو لأعمال الخليج في المملكة العربية السعودية وشركة نفط الخليج الكويتية (KGOC) ، وهي وحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية

بينما يتم تشغيل موقع الوفرة البري من قبل شركة نفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية (ساك).

كان إنتاج النفط على مدار العام الماضي يحوم حول 175000 برميل يوميًا

لكن يمكن بسهولة زيادتها نسبيًا إلى 300000 برميل يوميًا ، وبصعوبة أكبر قليلاً إلى 500000 برميل يوميًا.

الاتفاق الأساسي بين المملكة العربية السعودية والكويت هو أن عائدات النفط والغاز في المنطقة المحايدة المقسمة يتم تقسيمها بالتساوي بين البلدين.

المنطقة شهدت كثير من الخلافات بين السعودية والكويت والأخيرة اتهمت الرياض بالتلاعب في وقت ما.

حقل الخفجي شهد خلاف بين البلدين وتم إغلاقة في 2014

المنطقة أيضا أغلقت خمس سنوات بالكامل بعد إدعاء وجود ملوثات بيئية ضخمة

لكن مصادر أخرى قالت إن سبب الإغلاق الخلاف الكبير بين البلدين.

زادت الكويت من منافستها للمملكة العربية السعودية في أسواق التصدير الآسيوية الرئيسية لدرجة أنها كانت تبيع النفط للمشترين بأسعار رخيصة

كانت الكويت تضع أيضًا عقبات أمام عمليات المملكة في منطقة الوفرة في المنطقة المحايدة من حيث الصعوبة التي تواجهها شركة شيفرون السعودية في الحصول على تصاريح عمل في المنطقة.

اعتبر هذا أيضًا تهديدًا لقدرة شركة ساك على المضي قدمًا في مشروع حقن البخار بالحقل الكامل في الوفرة والذي كان يهدف إلى زيادة إنتاج النفط الثقيل هناك بأكثر من 80 ألف برميل يوميًا.

اتفاق السعودية مع إيران برعاية صينية زاد من حجم الخلاف مع الكويت والأخيرة شددت وعقدت أنظمة العمل في المنطقة المحايدة

السعودية ابتعدت عن أمريكا والكويت مازالت تحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة

هذا زاد الأمور تعقيدا لكن السعودية الان تحاول إحياء المفاوضات لاستغلال النفط وبيعه بطريقه غير رسمية للاستفادة من أمواله

هناك توقعات بفشل محاولات السعودية بسبب التغيرات الجيوسياسية في المنطقة خاصة تقارب الرياض بطهران

السعودية تريد بأي شكل زيادة انتاجها عن 9 مليون برميل وليس أمامها سوى المنطقة المشتركة مع الكويت