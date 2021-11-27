الديب: قرار السعودية بإلغاء حظر السفر يخدم 2.9 عامل مصري

وينعش الإستثمارات المصرية بالمملكة

رحب أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، بإعلان وزارة الداخلية السعودية، أمس الخميس، بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من عدة دول بينها مصر اضافة لإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي فيها.

وقال الديب أن هذا القار يخدم 2.9 مليون مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية كما يرفع الإستثمارات المصرية بالسعودية والبالغة 2.5 مليار دولار في 1300 مشروع، منهم 1000 مشروع بأموال مصرية خالصة.

وأوضح الديب أن العاملين المصريين بالسعودية عانوا خلال الأشهر الماضية بسبب حظر السفر للمملكة وكان بعضهم يلجأون للسفر الي بلد ثالث كالامارات أو الأردن بهدف السفر في النهاية الي السعودية للالتحاق بوظائفهم بعد قضاء 14 يوما بالبلد الثالث، ما يكلفهم أعباء مالية وصحية أكبر.

وأضاف أنه في الثاني من فبراير الماضي أعلنت السعودية حظر دخول المملكة لغير المواطنين مؤقتا وذلك للقادمين من 20 دولة بينها مصر من أجل السيطرة علي وباء كورونا .

كان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية صرح بأنه “إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتا من بعض الدول إلى المملكة، الذي يستلزم قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: (إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند)، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة”.