الدفعة (16) ثلاثون جريحاً يمنياً يتلقون التأهيل الحركي في المركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان

صلالة : خاص

يتلقى ثلاثون جريحاً يمنياً بينهم نساء أولى خطوات البرنامج التأهيلي والرعاية الطبية في المركز العربي للأطراف الصناعية بعد وصولهم صلالة بسلطنة عمان .

وبحسب مدير المركز العربي عبدالوهاب العامر فإن هذه هي الدفعة السادسة عشر بإجمالي 930 جريحاً بينهم النساء والأطفال والمسنون من ضحايا الحرب في اليمن تم تركيب أطراف صناعية لهم وتدريبهم عليها وحظوا بالتأهيل الحركي والدعم النفسي اللازمين في بيئة صحية متميزة وتقنيات حديثة بمواصفات عالمية .

وأضاف العامر أن المركز العربي للأطراف الصناعية يتكفل بالرحلات العلاجية المجانية للجرحى إلى المركز والرعاية الطبية شاملة التكاليف من المنزل وحتى العودة.

وعبر مدير المركز عن تقديره للجهود الإنسانية التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان تجاه جرحى اليمن وجهودهم الخيرية التي سهلت وساندت عمل المركز منذ التأسيس .

وأكد أن المركز العربي مستمر في تطبيب دفعات جرحى جديدة في مشروع إنساني خيري هو الأكبر للتخفيف من معاناة الجرحى المتضررين من الحرب.

هذا ووصلت الدفعة السادسة عشر من الجرحى إلى المركز العربي للأطراف الصناعية بصلالة قبل يومين بعد أن اختتمت الدفعة (15) رحلتها العلاجية بنجاح .