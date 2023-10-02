الإمارات تحصد جوائز مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح

كتب محمد فضل

حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة أربع جوائز فنية ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح ” مسرح بلا إنتاج ” من خلال العرض المسرحي يوميات شكسبيرية.

وأعلنت لجنة التحكيم التي تضم (سامح الحضري من مصر ،

فهد ردة الحارثي من السعودية،

دانيل من بولندا،

مونيكا هينكن من أمريكا،

ريتشارد تالبوت من انجلترا،

المقررة نادت عادل)

عن جوائز المهرجان خلال حفل الختام .

وحصل العرض الإماراتي على المركز الأول في الإضاءة ،

وفاز الفنان محمود القطان بجائزة أفضل ممثل دور أول المركز الثاني ،

وذهبت جائزة أفضل موسيقى للفنان أسامة إسماعيل ،

وحصل العرض على ثاني أفضل ديكور.

وذلك ضمن منافسة 14 عرضا مسرحيا من 11 دولة عربية وأجنبية بالدورة ١٣ بالمهرجان دورة احمد رزق التي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة ا.د. نيفين الكيلاني وبرئاسة الفنان إبراهيم الفرن.

شاركت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بدعم من ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في دعم الحركة الفنية ونهضة الحركة المسرحية.

أكد مدير عام الاكاديمية الفنان علي عبيد الحفيتي على الجهد الكبير التي تبذله الأكاديمية للوصول بالمستوي اللائق لمشاركة الإمارات في المحافل والمهرجانات الدولية ولتعزيز مفهوم العمل المسرحي الجاد وإيجاد بيئة فنية مستدامة داعمة للكفاءات المتميزة والمواهب الفنية .

“يوميات شكسبيرية ” من إخراج الفنان سعيد الهرش

إعداد النص أحمد عبدالله راشد تمثيل الفنان عبدالله مسعود ، محمود القطان ، عبدالله الخديم ، أسماء العوفي .

موسيقي وألحان أسامة إسماعيل الإشراف الفني للمخرج محمد مكي

من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي” مسرح بلا إنتاج”