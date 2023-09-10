ابراهيم الفرن يعلن إفتتاح الدورة الثالثة عشر لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي “مسرح بلا إنتاج”

كتب محمد فضل

تحت رعاية معالي وزير الثقافة المصرية أ. د.نيڤين الكيلاني

أعلن الفنان ابراهيم الفرن عن افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي المسرحي في دورته الثالثة عشر وذلك في ٢٢

من سبتمبر الجاري لعام ٢٠٢٣ ويستمر ٢٨ من نفس الشهر و يحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان الكبير ” أحمد رزق” صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

و تستعد مدينة الإسكندرية لإستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج)

بجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وذلك باستقبال ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين – اسبانيا – سلطنة عمان – المغرب – العراق – تونس – إيطاليا – الأردن – الكويت – الإمارات العربية المتحدة ) .

وينبع أهمية هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماشى مع الواقع وتتحاور مع فنانيه.

وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

سوف تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية – مركز الجيزويت الثقافي – مسرح ليسيه الحرية – مركز الابداع – مسرح قصر ثقافة الأنفوشي)

ويذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت فى عام ٢٠٠٨