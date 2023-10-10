إسرائيل موجودة في حالة حرب؟

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية

ما يقارب 1000 قتيل مدني ومن قوات الجيش والشرطة

منظمة حماس الإرهابية شنت هجوما هجوم وحشي وقاتل واسع النطاق

على المواطنين الإسرائيليين، من خلال تسلل الإرهابيين إلى المستوطنات

الجنوبية، وإطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على المواطنين الإسرائيليين

من الجنوب وإلى تل أبيب والقدس وما زالت تطلق الصواريخ

بعد الفظائع التي ارتكبتها حماس العالم كله يعرف ان حماس هو داعش

المعركة بدئت بشكل سيء للغاية لكنها ستنتهي اكثر سوئا في الجانب الاخر

الحرب فرضت علينا على يد إرهابيين لا دين لهم ويحتفلوا بقتل النساء

وكبار السن مع بقية اسراهم وخطف المدنيين من أطفال ونساء وكبار

السن

هذا هو العدو الشرير يريد الحرب سيحصل على الحرب

هذا هو الوجه الحقيقي لحماس وللجهاد الذين أخذوا الإسلام بالضبط كما

اخذوه داعش ولا فرق بينهما

حماس بدئت حربا وحماس هي التي تسيطر على قطاع غزة، وجميع

جوانب الحياة في قطاع غزة، وهي وراء هذا الهجوم-وستتحمل العواقب

والمسؤولية

تتحمل قيادة حماس المسؤولية الكاملة عن التدهور الحالي وعن الإجراءات

التي ستتطلبها إسرائيل.

إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنيها وأراضيها.

من قبل المنظمات الإرهابية التي تقودها حماس، دون أي أساس أو عمل

وقائي من جانب إسرائيل. علاوة على ذلك، يأتي الهجوم بعد فترة طويلة

تحاول فيها إسرائيل تحقيق الهدوء في قطاع غزة بينما تستثمر جهودا

مكثفة لرفع مستوى الاقتصاد الفلسطيني مع التركيز على المشاريع طويلة

الأجل في غزة. وفي هذا السياق، بدأت المناقشات حول تنفيذ برنامجي

الغاز لغزة والغاز البحري. في حين عملت إسرائيل على تحقيق الاستقرار

في الساحة من خلال الترويج لمشاريع طويلة الأجل، فقد شنت حماس عملا

إرهابيا قاتلا ومدمرا بهدف الإضرار بإسرائيل وزعزعة استقرار المنطقة

يكشف الهجوم مرة أخرى، الوجه الحقيقي للمنظمات الإرهابية المتعطشة

للدماء والجامدة، التي تفتقر إلى أي عائق أخلاقي، مدفوعة بالكراهية

والرغبة في إيذاء مواطني إسرائيل بأي شكل من الأشكال، وتدمير دولة

إسرائيل. حماس ليست مهتمة بسلامة ورفاهية مواطني قطاع غزة، ولا

تعتبرهم سوى بيادق في جهودها لإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين.

إسرائيل في حالة حرب مع المنظمات الإرهابية في قطاع غزة.

تعمل قوات الأمن في هذا الوقت لتحقيق السيطرة الكاملة على جميع

المستوطنات والسياج المحيط على الحدود مع قطاع غزة.

إن الادعاءات التي لا أساس لها من قبل حماس وغيرها من المنظمات

الإرهابية بأن ;الأقصى في خطر; والمحاولة اليائسة لربط الهجمات

الإرهابية بزيارة اليهود إلى الحرم القدسي الشريف (التي تتم كالمعتاد وكل

عام) هي ستار دخاني لا علاقة له بالواقع. هذا بيان كاذب يهدف إلى تأجيج

القطاع من خلال تأجيج الأرواح وتجنيد دعم المتطرف

ذراع نظام آية الله في إيران ، الذي يشجع بشكل استباقي النشاط الإرهابي

في إسرائيل وضد أهداف إسرائيلية ويهودية في جميع أنحاء العالم. وهكذا

، تحدث الرئيس الإيراني رئيسي مع رئيس المكتب السياسي لحماس

إسماعيل هنية والأمين العام للقوات المسلحة زياد نخال

اسرائيل ستعمل على إطلاق سراح الرهائن الذين تم اختطافهم إلى أراضي

قطاع غزة ، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الإرهابية والوصول إلى

وضع لا يمكن فيه لأي منظمة إرهابية في قطاع غزة العودة وإلحاق الأذى

بالمواطنين الإسرائيليين.

إن سكان قطاع غزة ليسوا أعداء لإسرائيل، لكن المنظمات الإرهابية تعمل

عن علم وعن عمد من التجمعات السكانية ومجاورة للمباني والمؤسسات

الإنسانية وتستخدمها بسخرية. إسرائيل تفعل وستفعل كل ما في وسعها

لمنع إلحاق الأذى بغير المقاتلين، لكن المنظمات الإرهابية تعمل عن علم

من السكان المدنيين وترتكب جريمة حرب مزدوجة-إطلاق النار العشوائي

على المدنيين، باستخدام سكان قطاع غزة كدروع بشرية