أول ثمار (مركز العرب) كتاب قراءة في أفكار (الشرفاء الحمادي) لـ(محمد فتحي الشريف)

القاهرة –

أعلن مركز العرب للأبحاث والدراسات، عن صدور باكورة إنتاجه الفكري وهو كتاب (قراءة تحليلية في أفكار الشرفاء الحمادي التنويرية)، إحدى الثمار الناضجة للمركز التي جنيناها بعد عام من الجهد المتواصل من فريق الباحثين، بعد أن تحولت الفكرة، التي ظلت حبيسة الأدراج لمدة عشر سنوات، إلى مشروع تنويري تثقيفي على أرض الواقع، يحمل شعار (فكر – ثقافة – تنوير)، وذلك بفضل الداعمين الذين تحمسوا للفكرة حتى أصبحت مشروعا يساهم في رفع الوعي والفكر ونشر الثقافة في الوطن العربي وكل الناطقين بالعربية في العالم، إذ أصبحنا نمتلك عددا من المنصات الرقمية المتخصصة والمؤثرة، بالإضافة إلى مجلة بحثية مرموقة باسم (مجلة العرب) تصدر شهريا بشكل منتظم في طبعة ورقية وأخرى إلكترونية (BDF)، وتضم بين صفحاتها طرحا ومعالجة لقضايا متنوعة في العلوم الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والطبية.

أول الثمار الناضجة

واليوم نجني أولى الثمار الفكرية والثقافية الناضجة وهو كتاب (قراءة تحليلية في أفكار الشرفاء الحمادي التنويرية)، والذي يصدر عن دار المفكر العربي للنشر بالتعاون مع مركز العرب، والذي يتناول عرض وتحليل أبرز ما جاء في كتاب (المسلمون بين الخطاب الديني والخطاب الإلهي) لأستاذي الكاتب والمفكر العربي الكبير علي محمد الشرفاء الحمادي، مدير ديوان رئيس دولة الإمارات السابق، وأحد تلاميذ حكيم العرب، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

إن هذا العمل المتواضع، الذي أرجو أن يكون في ضمن أعمالي الحسنة يوم القيامة، قصدت به أمرا واحدا وهو المساهمة في رفع الغبار عن العقول المغيبة التي لهثت وراء الشيوخ وترك المنهج القويم، إذ كان كتاب (المسلمون بين الخطاب الديني والخطاب الإلهي) أحد أهم الأطروحات والمعالجات للاعوجاج الذي يعيشه المسلمون بسبب الخطاب الديني المتطرف الذي أدى إلى العنف والإرهاب بعد أن ترك الطريق المستقيم الذي جاء في القرآن الكريم.